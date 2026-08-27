El Invest 96L se convirtió esta mañana en la tormenta tropical Dolly con vientos de 40 millas por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El primer boletín del sistema salió a las 11:00 de la mañana de hoy.

“Los datos de viento por satélite indican que los vientos máximos sostenidos están cerca de 40 mph (65 km/h) con ráfagas más fuertes. Se prevé que su fuerza cambiará poco durante las próximas 48 horas”, indicó ese informe.

Pronóstico de la tormenta tropical Dolly. ( NHC/NOAA )

Se espera que este sistema sea de corta duración y que en los próximos días pierda organización y se degrade a onda tropical. Las condiciones en el Atlántico y en el Caribe se encuentran hostiles para el desarrollo de cualquier disturbio, por lo que no lograría fortalecerse. La presencia de fuertes vientos cortantes continúa constante en la zona.

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El sistema, aunque luce desorganizado, tiene vientos de 40 mph. (NOAA) ( Captura )

No obstante, los remanentes de la tormenta estarían llegando al nordeste del Caribe entre domingo y lunes, por lo que se espera un aumento en la humedad y en las lluvias para Puerto Rico.

“Las lluvias intensas de este sistema podrían comenzar aafectar a las Islas de Sotavento por la noche del sábado y hasta el domingo, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española el domingo y el lunes. Esta lluvia intensa puede producir inundaciones repentinas,especialmente en áreas de terreno alto”, indican.

Al momento, Dolly se mueve hacia el oeste.