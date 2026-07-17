El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene bajo observación una onda tropical localizada en el Atlántico oriental, mientras continúa su movimiento hacia el oeste.

El sistema está ubicado al sur de las islas de Cabo Verde y presenta una zona de lluvias y tormentas eléctricas dispersas asociadas a una pequeña área de baja presión.

Según el informe del NHC, aunque la onda tropical muestra cierta actividad, no se anticipa un desarrollo importante en el corto plazo, ya que se espera que enfrente condiciones menos favorables durante el fin de semana.

La perturbación se mueve hacia el oeste-noroeste a una velocidad aproximada de entre 10 y 15 millas por hora y, por ahora, mantiene una baja probabilidad de convertirse en un sistema tropical organizado durante los próximos siete días.

Los meteorólogos continuarán monitoreando su evolución como parte de la vigilancia activa durante la temporada de huracanes.