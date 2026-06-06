“Peligro de calor”. Con esta advertencia, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan alertó este sábado de las cálidas temperaturas que se registrarán.

“Las altas temperaturas continuarán, con índices de calor que oscilarán entre 100 y 108 grados (Fahrenheit) en las zonas urbanas y costeras. No se descartan valores más altos en algunas zonas, especialmente en el norte y el oeste de Puerto Rico. Para el sábado por la noche, se pronostica que otra masa de polvo sahariano se desplazará por el noreste del Caribe, provocando bruma y temperaturas nocturnas más cálidas, con mínimas entre uno y dos grados por encima de las temperaturas normales”.

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Vientos del sureste, “sol abundante” y una alta presión son los responsables de estas condiciones cálidas.

Se promedió que entre hoy y mañana, domingo, pudiera que el índice de calor alcance los 111 grados Fahrenheit. No obstante, la agencia federal ha hecho constar que la sensación del humano hacia el calor no percibe una diferencia de si está en 100 grados, en 108 o 111, ya que el efecto pudiese ser el mismo, que incluye agotamiento por calor o insolación.

Gráfica publicada por el Servicio Nacional de Meteorología. ( Captura )

Se recomendó que “beba suficiente agua o bebidas deportivas para manterse hidratado” y que se “reduzca el tiempo que pasa al aire libre o permanezca en áreas con sombra” para evitar síntomas generados por estas condiciones calurosas.

Pese a las condiciones calurosas, Meteorología anticipó que hay probabilidad media de lluvia para el área de San Juan y Fajardo, así como alta para Aguadilla.

En cuanto a las condiciones marítimas, hay un riesgo moderado de corrientes para playas orientadas al norte y este de la Isla. Se recomienda a los bañistas que ejerzan precaución.

El oleaje estará entre tres a cinco pies.