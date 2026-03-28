Debido a las condiciones lluviosas que deja sobre la Isla una vaguada, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan ha emitido varias advertencias de inundaciones para pueblos del este, centro y sur.

Además, se advirtió que hay varios ríos con altos niveles, lo que pudieran ocasionar golpes de agua repentinos.

Estas condiciones lluviosas ya se habían anticipado, con posibilidad de inundaciones y deslizamientos.

Como parte de las advertencias emitidas, se informó de posibles inundaciones en Ceiba, Fajardo y Naguabo.

La advertencia estará vigente hasta las 4:15 p.m., donde se espera acumulaciones de lluvia de hasta tres pulgadas.

PUBLICIDAD

Relacionadas Más lluvias y tronadas para este sábado

📡RADAR Mar 28 1:20 PM AST



Scattered to numerous showers and t-storms are likely, particularly across interior and W/SW PR. This may lead to urban and small-stream flooding, along with rapid river rises. Stay weather-aware and do not attempt to cross flooded roads.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/JK53u90LnX — NWS San Juan (@NWSSanJuan) March 28, 2026

Para esta zona también se alertó que “los niveles del Río Blanco y del Río Fajardo están aumentando”.

Se exhortó a los conductores a tener precaución y no transitar por áreas inundadas.

Mientras, Aibonito, Coamo y Salinas están bajo advertencia de inundaciones hasta las 5:45 p.m.

El informe indica que en el área bajo advertencia se pueden acumular hasta tres pulgadas de lluvia.

Otras áreas bajo advertencia de inundaciones son Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande y Yauco.

Meteorología señaló que hasta las 5:15 p.m. pueden acumularse en estos pueblos hasta tres pulgadas de lluvia.

“Se anticipan aguaceros y tormentas eléctricas, especialmente en el interior y el oeste suroeste de Puerto Rico. Esto puede provocar inundaciones urbanas y de riachuelos, junto con aumentos rápidos en el nivel de los ríos. Manténgase alerta a las condiciones y no intente cruzar carreteras inundadas”, enfatizó el SNM.