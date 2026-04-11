El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) emitió una vigilancia de inundaciones para todo Puerto Rico, la cual estará en efecto de lunes a miércoles de la próxima semana.

La alerta se emite debido a los efectos que se esperan de una vaguada que afectará a la Isla desde la noche de mañana, domingo.

Se espera que el sistema deje entre una a tres pulgadas de lluvias y cantidades mayores en zonas aisladas.

“A medida que se acerca una vaguada desde el noroeste, aumenta la probabilidad de inundaciones. Las lluvias y tormentas eléctricas aumentarán en frecuencia a partir del lunes, pero se prevé que la actividad más intensa se produzca entre la noche del lunes y el martes. Según la información más reciente y las condiciones atmosféricas, la confianza en el pronóstico es mediano”, indica el informe emitido a las 11:13 a.m. de este sábado.

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Específicamente, la vigilancia de inundaciones estará en efecto desde las 10:00 a.m. del lunes hasta las 8:00 a.m. del miércoles.

“Los impactos más significativos se esperan desde la noche del lunes hasta temprano el martes. Como resultado, se emitirá una Vigilancia de Inundaciones debido a condiciones favorables para lluvias excesivas e inundaciones”, dice el informe emitido por el SNM.

Se advirtió que la vaguada también traerá tormentas eléctricas.

Sobre los impactos, se informó que “el riesgo de inundaciones estará aumentando, particularmente en las regiones este, norte e interior de Puerto Rico. Inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, inundaciones repentinas aisladas, aumentos rápidos en los niveles de los ríos y deslizamientos de tierra son posibles. Los suelos permanecen saturados en partes del este y sur de Puerto Rico, lo que aumentará el potencial de escorrentía".

Meteorología también alertó de que “condiciones marítimas y costeras peligrosas persistirán, debido a una marejada del norte en disminución, en combinación con un aumento en las condiciones ventosas, lo que resultará en mares picados y confusos”.