Un día mayormente soleado y caluroso se registrará este sábado.

El Servicio Nacional de Meteorología lo describió como un “día perfecto para estar al aire libre”.

“Condiciones favorables del tiempo apoyarán las actividades al aire libre en Puerto Rico durante el día de hoy. Se esperan cielos mayormente soleados, temperaturas cálidas y solo lluvias aisladas en la tarde por efectos locales. Estas condiciones favorecen los desplazamientos y actividades al aire libre. Sin embargo, las personas que visiten áreas costeras deben mantenerse atentas a cambios en el mar y evaluar el agua antes de entrar”, estableció Meteorología en su informe.

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📅 Apr 25, 2026 / 25 abr 2026



☀️ Great day outdoors — Buen día al aire libre.

🌴 Warm, mostly sunny — Cálido, mayormente soleado.

🌊 Beach stop? Check before you get in — ¿Playa? Verifica antes de entrar.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/b2qn5NzQkA — NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 25, 2026

Se espera que las temperaturas estén entre los 85 a 87 grados Fahrenheit. No obstante, se indicó que el índice de calor, el cual se calcula a base de la temperatura y la humedad disponible, pudiese hacer que se sienta en los 100 grados Fahrenheit, especialmente en zonas costeras y urbanas, dijo Meteorología.

Mientras, se augura poca lluvia para este sábado, debido a que domina una masa de aire seco.

“Las condiciones empeorarán a finales del domingo y principios de la próxima semana, con un aumento del riesgo de inundaciones y rayos”, se anticipó en el informe.

“Para el lunes, el aumento de la humedad favorecerá una convección más profunda, con predominio del interior y el norte-noroeste. Los vientos serán ligeros a moderados del sur, con variaciones de brisa marina, y las temperaturas tenderán a ser superiores a lo normal”, añade.

En cuanto a las condiciones marítimas, existe un riesgo moderado de corrientes marinas durante el fin de semana. Se solicitó a los bañistas que ejerzan precaución a la hora de entrar a nadar al mar.

“Corrientes marinas peligrosas para la vida son posibles en la zona de rompientes, especialmente en playas expuestas. Se recomienda precaución y nadar cerca de salvavidas. Por lo demás, se esperan condiciones generalmente estables, sin riesgos significativos generalizados fuera del peligro costero”, afirmó Meteorología.