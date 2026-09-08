Una masa de aire seco se acerca este martes a Puerto Rico, lo que provocará condiciones del tiempo un tanto más estables y una advertencia de calor, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según el informe diario de la agencia, los índices de calor podrían alcanzar entre 108 y 114 grados Fahrenheit entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en toda la Isla.

La advertencia de calor está vigente para todo Puerto Rico.

El SNM advirtió que las altas temperaturas y los índices de calor elevados pueden empeorar los síntomas en personas con condiciones crónicas. También pueden aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor entre las personas sensibles al calor que no tengan acceso adecuado a refrigeración o hidratación. Estos riesgos son mayores en las zonas costeras, áreas bajas, valles del interior y zonas urbanas.

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[Sept 8th] Heat Advisory in effect today, 10 AM-5 PM AST. Stay hydrated, limit strenuous outdoor activity. 🌡



Advertencia de Calor vigente hoy de 10 AM a 5 PM AST. Hidrátese y limite actividades al aire libre. 🌡#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/bO7yorA3nr — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 8, 2026

“Beba abundante líquido, permanezca en una habitación con aire acondicionado, evite exponerse al sol y verifique cómo están sus familiares y vecinos”, recomendó la agencia.

Además del calor, la agencia alertó sobre la posibilidad de algunos aguaceros en la tarde, especialmente en la zona norte y noroeste de la Isla.

“Pueden llegar aguaceros y posibles tronadas aisladas a sectores de barlovento. Se pronostica que se desarrollen aguaceros y tronadas mayormente sobre el cuadrante NO de PR”, terminó diciendo la agencia.