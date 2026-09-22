El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió este martes una advertencia de inundaciones para varios municipios debido a los fuertes aguaceros y las tronadas que se han desarrollado durante las últimas horas.

La advertencia estará vigente hasta las 3:45 p.m. para Canóvanas, Carolina, Cataño, Guaynabo, Loíza y San Juan; hasta las 5:00 p.m. para Cabo Rojo, Ciales, Jayuya, Lares, Morovis, Orocovis y Utuado; y hasta las 5:15 p.m. para San Sebastián.

Además, la agencia informó que una zona de tronadas fuertes se desplaza sobre sectores del interior y las laderas del norte de Puerto Rico, con ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora y posible granizo pequeño.

La agencia exhortó a los conductores a ejercer precaución ante las condiciones del tiempo y evitar transitar por zonas donde haya agua acumulada.