¡Prepárate para el calor! Emiten advertencia para gran parte de Puerto Rico
La sensación térmica podría alcanzar los 111 grados.
PUBLICIDAD
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió este viernes una advertencia de calor para gran parte de Puerto Rico debido a que la combinación de las altas temperaturas y la humedad podría elevar la sensación térmica hasta los 111 grados Fahrenheit.
La advertencia permanecerá en vigor hasta las 5:00 p.m. de hoy.
Los municipios bajo advertencia de calor son:
- Aguada
- Aguadilla
- Aguas Buenas
- Añasco
- Arecibo
- Arroyo
- Barceloneta
- Bayamón
- Caguas
- Cabo Rojo
- Camuy
- Canóvanas
- Carolina
- Cataño
- Cayey
- Ceiba
- Cidra
- Comerío
- Culebra
- Dorado
- Fajardo
- Florida
- Guánica
- Guayanilla
- Guayama
- Guaynabo
- Gurabo
- Hatillo
- Hormigueros
- Humacao
- Isabela
- Juana Díaz
- Juncos
- Lajas
- Las Piedras
- Loíza
- Luquillo
- Manatí
- Maunabo
- Mayagüez
- Moca
- Naguabo
- Patillas
- Peñuelas
- Ponce
- Quebradillas
- Río Grande
- Rincón
- Salinas
- San Germán
- San Juan
- San Lorenzo
- Santa Isabel
- Toa Alta
- Toa Baja
- Trujillo Alto
- Vega Alta
- Vega Baja
- Vieques
- Yabucoa
- Yauco
Las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor calor y estar pendiente de familiares, vecinos y personas vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.
Relacionadas
Los síntomas del agotamiento por calor incluyen mareos, debilidad, sudoración excesiva y náuseas, entre otros.