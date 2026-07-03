El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió este viernes una advertencia de calor para gran parte de Puerto Rico debido a que la combinación de las altas temperaturas y la humedad podría elevar la sensación térmica hasta los 111 grados Fahrenheit.

La advertencia permanecerá en vigor hasta las 5:00 p.m. de hoy.

Los municipios bajo advertencia de calor son:

Aguada

Aguadilla

Aguas Buenas

Añasco

Arecibo

Arroyo

Barceloneta

Bayamón

Caguas

Cabo Rojo

Camuy

Canóvanas

Carolina

Cataño

Cayey

Ceiba

Cidra

Comerío

Culebra

Dorado

Fajardo

Florida

Guánica

Guayanilla

Guayama

Guaynabo

Gurabo

Hatillo

Hormigueros

Humacao

Isabela

Juana Díaz

Juncos

Lajas

Las Piedras

Loíza

Luquillo

Manatí

Maunabo

Mayagüez

Moca

Naguabo

Patillas

Peñuelas

Ponce

Quebradillas

Río Grande

Rincón

Salinas

San Germán

San Juan

San Lorenzo

Santa Isabel

Toa Alta

Toa Baja

Trujillo Alto

Vega Alta

Vega Baja

Vieques

Yabucoa

Yauco

Las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor calor y estar pendiente de familiares, vecinos y personas vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Los síntomas del agotamiento por calor incluyen mareos, debilidad, sudoración excesiva y náuseas, entre otros.