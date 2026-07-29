Puerto Rico registró este miércoles otro récord histórico de calor, el segundo en días consecutivos, con una temperatura de 94 grados Fahrenheit en San Juan que dejó atrás la marca establecida hace más de una década.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), la temperatura superó el récord de 93 grados Fahrenheit registrado en 1984 y 2013.

Preliminar: 29 jul 🌞 - Se registró una temperatura máxima récord de 94°F en San Juan. Rompe el récord anterior de 93°F establecido en 1984 y 2013. La advertencia de calor y el aviso de calor extremo continúa en efecto hasta las 5 PM AST. — NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 29, 2026

El nuevo récord se produce mientras el SNM mantiene vigente un aviso de calor extremo para gran parte de la Isla, el primero emitido desde el 1 de octubre de 2025.

Ayer, la temperatura en San Juan alcanzó los 93 grados Fahrenheit, superando el récord anterior de 92 grados establecido en 1981.

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Ante las altas temperaturas, las autoridades recomiendan tomar precauciones adicionales, especialmente para quienes trabajan al aire libre. De ser posible, se aconseja reprogramar las actividades extenuantes para las primeras horas de la mañana o al anochecer, cuando las temperaturas suelen ser más bajas.

Para reducir el riesgo durante las labores en exteriores, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) recomienda establecer pausas frecuentes en áreas con sombra o en espacios con acondicionador de aire.

Además, se exhorta a utilizar ropa ligera y de colores claros, mantenerse hidratado y estar atentos a los síntomas de un golpe de calor, una condición que puede afectar a cualquier persona. Entre los síntomas de un golpe de calor se encuentran una temperatura corporal elevada, piel caliente o enrojecida, confusión, mareos, dolor de cabeza intenso, náuseas, entre otros.

Un golpe de calor es una emergencia médica. Si sospecha que usted o alguien cercano presenta síntomas, llame al 9-1-1 de inmediato.