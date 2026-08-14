El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, sigue monitoreando este viernes dos ondas tropicales en el Atlántico, aunque sus condiciones y posibilidades de desarrollo son diferentes, según el pronóstico más reciente.

Invest 92L: bajo potencial de desarrollo

Actualmente, el Invest 92L tiene un 20% de probabilidad de formación ciclónica durante las próximas 48 horas y los próximos siete días. ( NHC/NOAA )

La onda tropical identificada como Invest 92L, localizada a unas 400 millas al este de las Antillas Menores, continúa produciendo ráfagas de viento y una extensa zona de aguaceros y tronadas.

Sin embargo, el sistema se está desplazando hacia una región con vientos más fuertes en los niveles altos de la atmósfera y aire seco, condiciones que dificultan su organización.

Actualmente, tiene un 20% de probabilidad de formación ciclónica durante las próximas 48 horas y los próximos siete días.

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El sistema podría provocar vientos fuertes y lluvias intensas en sectores de las Antillas Menores entre esta noche y el sábado.

Invest 94L: mantiene posible desarrollo

El Invest 94L tiene un 30% de probabilidad de desarrollo durante las próximas 48 horas, mientras que esa posibilidad aumenta a 50% durante los próximos siete días. ( NHC/NOAA )

Mientras tanto, la onda tropical Invest 94L, ubicada en el Atlántico tropical central, a más de 1,000 millas al oeste de las islas de Cabo Verde, podría convertirse en una depresión tropical este fin de semana o a principios de la próxima semana, ya que las condiciones ambientales son, en general, favorables para que el sistema se desarrolle gradualmente.

Por ahora, tiene un 30% de probabilidad de desarrollo durante las próximas 48 horas, mientras que esa posibilidad aumenta a 50% durante los próximos siete días.

Las próximas tormentas que se formen en el Atlántico recibirán los nombres de Dolly y Edouard.