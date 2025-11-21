“Temperaturas agradables prevalecerán” hasta principios de la próxima semana, lo que denota la llegada de la época Navideña.

Según detalló la meteoróloga Marangely Marrero Colón, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, la temperatura mínima reportada esta madrugada de manera oficial fue en Aibonito con 67 grados Fahrenheit.

Señaló que en el interior de la Isla se mantuvo de manera general entre los bajos a altos 60 grados Fahrenheit, mientras en la zona costera se mantuvo en los mediados 70 grados.

Se espera que para la madrugada de mañana se registren temperaturas menores.

“Hoy todavía hay una vaguada en la zona, que hay humedad que no deje que enfríe bastante”, explicó.

El pronóstico de Meteorología es que las temperaturas mínima puedan rondar, principalmente en la próxima madrugada, entre los medios 50 grados en las zonas montañosas y los bajos 70 grados en las zonas costeras y urbanas. Mientras, las temperaturas más altas en el día se prevé esté en los bajos 80 grados.

Para este viernes, además de las “temperaturas agradables”, se espera lluvia en horas de la tarde para el cuadrante suroeste, principalmente.

“Se esperan riesgos localmente limitados de inundación y rayos esta tarde en el suroeste de Puerto Rico. Podrían ocurrir inundaciones locales, carreteras resbalosas, visibilidad baja y rayos aislados”, dice el informe de las condiciones del tiempo.

Se añade que “una vaguada que se desplaza por la zona mantendrá aire ligeramente más fresco en las capas altas de la atmósfera hasta las primeras horas de la tarde, lo que favorecerá la formación de algunos chubascos vespertinos y tormentas eléctricas aisladas, principalmente sobre el suroeste de Puerto Rico. Aire más seco comenzará a ingresar esta tarde y rápidamente cesará la mayor parte de la actividad. Las temperaturas máximas serán ligeramente más frescas que en los últimos días, alcanzando bajos 80 grados en las zonas costeras y urbanas, lo que indica que el friíto navideño persistirá al menos hasta el sábado”.

En cuanto a las condiciones marítimas, se informó que las “las playas orientadas al norte y al este de Puerto Rico tendrán un riesgo moderado de corrientes de resaca hasta el sábado por la noche, y luego el riesgo disminuirá a bajo desde el domingo hasta el martes”

Se le pidió a los bañistas que ejerzan precaución.

Por otro lado, se alertó que para el próximo martes se augura un aumento de los vientos y la llegada de un oleaje del noreste incrementarán los riesgos de corrientes de resaca y para embarcaciones pequeñas.