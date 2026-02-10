El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que, debido a los cielos mayormente nublados este martes, las temperaturas diurnas no subirán mucho, lo que resultará en un día fresco con temperaturas que podrían descender hasta los 50 grados en algunas áreas de la isla. Además, se esperan lluvias ligeras y aisladas a lo largo del día.

La agencia también advirtió que las condiciones marinas y costeras seguirán siendo peligrosas, con la presencia de fuertes corrientes de resaca y olas rompientes que podrían superar los 10 pies de altura y que representan un riesgo significativo para los bañistas en las playas del norte, este y oeste de Puerto Rico.

Se espera que en zonas costeras bajas pueda haber inundaciones menores, especialmente durante las horas de marea alta.

“Se insta al público a mantenerse fuera del agua, seguir las advertencias de las banderas de playa y evitar las zonas costeras peligrosas”, advirtió el SNM en su informe.

Dos turistas se encuentran desaparecidos luego de ingresar a la playa Cueva del Indio, en Arecibo, para tomarse fotos, informó la Policía. Según las autoridades, fueron tumbados por una ola mientras estaban en una piedra, y equipos de rescate se desplegaron de inmediato para intentar localizarlos desde ayer, cuando ocurrió el incidente.

Sobre las temperaturas que se esperan durante el día, los cielos mayormente nublados limitarán el calentamiento diurno, lo que mantendrá las temperaturas más frescas de lo normal. Se esperan vientos del norte, entre moderados y fuertes, especialmente en la costa y en zonas más altas, con algunos aguaceros pasajeros.

Las máximas se mantendrán entre los 70 y bajos 80 grados, mientras que las mínimas podrían descender desde mediados de los 50 hasta los 70 grados.

“Estas condiciones mantendrán un ambiente más frío de lo normal durante todo el día” en gran parte de la isla, dijo el SNM.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse alejada de las playas debido a las condiciones peligrosas en el mar, así como permanecer atentos a los cambios en las condiciones del tiempo. También exhortaron a los conductores a ejercer precaución al transitar por zonas donde se registren lluvias, debido a carreteras mojadas y visibilidad reducida.