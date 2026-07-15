El Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC, en inglés) comenzó a vigilar en la tarde de este miércoles lo que ha sido catalogado como el “primer disturbio tropical con probabilidad de formación en el Atlántico tropical”.

El sistema, que está cercano a la costa oeste de África, tiene baja probabilidad de formación. Es de apenas 10% en las próximas 48 horas, así como en los próximos siete días.

Por el momento, su dirección apunta a la zona del Caribe, pero la distancia es muy grande para determinar si afectaría al área o traería las tan necesitadas lluvias que se requieren en Puerto Rico para aliviar la sequía.

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El meteorólogo Ian Colón Pagán, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, detalló que, hasta el momento, “todas las ondas que han salido, cuando llegan al Caribe se desintegran”.

Se prevé que pueda traer “un poco de humedad en los próximos seis a siete días, pero no sabemos cuál es el impacto”, añadió el experto.

Según el informe emitido por el NHC a las 2:00 p.m., se trata de un área de “lluvias y tormentas eléctricas asociadas con una onda tropical al sureste de las Islas de Cabo Verde se han organizado un poco mejor durante las últimas 24 horas. Es posible que se produzca desarrollo lents adicionales en los próximos dos días, a medida que el sistema se desplazará hacia el oeste-noroeste. Después de eso, se anticipa que el sistema se desplace a un entorno que no sea propicio para un desarrollo adicional el fin de semana”.

Meteorología llamó a mantenerse atentos a los boletines oficiales que se emiten periódicamente.

En general, esta es la tercera zona con probabilidad de formación que vigila el NHC. Sin embargo, la primera ocurrió sobre México.

La segunda la monitorea en la actualidad el NHC. Está al noreste del Golfo. Tiene baja probabilidad de formación ciclónica y se prevé que se mueva “hacia el noreste sobre el noreste del Golfo o cerca de la costa sureste de los Estados Unidos a principios de la próxima semana”.

En esta temporada de huracanes, que comenzó el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, se anticipa que sea por debajo de lo normal.