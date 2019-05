Asesor en seguridad de Trump acusa a Irán de buscar armas nucleares Por The Associated Press 05/29/2019 |06:53 a.m.

Bolton advirtió que Washington responderá si es atacado. (AP)

Denunció además -sin evidencias - que cuatro buques petroleros fueron saboteados por minas navales colocadas "casi con toda seguridad por Irán”.

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos. No “hay motivos” para que Irán se retire de su acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales más allá de tratar de fabricar armas atómicas, dijo el miércoles el principal asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos, a un año de que Donald Trump decidió unilateralmente sacar a Washington del pacto. Contenido relacionado Muere ex senador experto en temas nucleares

Mucho estudio para decidir si establecen plantas nucleares en la Isla Putin: Rusia emplazará misiles sólo si Estados Unidos lo hace John Bolton, que desde hace años mantiene una postura estricta hacia Irán, denunció además _ sin ofrecer evidencias _ que el supuesto sabotaje a cuatro buques petroleros ante la costa de Emiratos Árabes Unidos se produjo por minas navales colocadas "casi con toda seguridad por Irán”. En declaraciones realizadas en Abu Dabi, la capital de Emiratos, Bolton dijo a reporteros que también hubo un intento previo no reportado de atacar el puerto petrolero saudí de Yanbu. El asesor destacó que desde entonces no se han registrado más ataques iraníes, algo que atribuyó al despliegue militar. Estados Unidos envió un portaaviones y bombarderos B-52 al Golfo Pérsico. Bolton advirtió que Washington responderá si es atacado. "La cuestión es dejar muy claro a Irán y a sus aliados que este tipo de acciones podrían recibir una respuesta muy firme Estados Unidos”, advirtió Bolton sin ofrecer más detalles. Las autoridades de Arabia Saudí no respondieron de inmediato a una petición de comentarios sobre la afirmación de Bolton acerca de Yanbu, que es donde termina el oleoducto Este-Oeste del reino. La infraestructura fue atacada en los últimos días en un asalto coordinado con aviones no tripulados lanzado por los rebeldes yemeníes respaldados por Teherán, también conocidos como hutíes.