SAN FRANCISCO. Seis esquiadores de travesía fueron encontrados con vida y otros 10 seguían desaparecidos el martes tras una avalancha en el norte de California durante una poderosa tormenta invernal que azotaba el estado.

Equipos de búsqueda y rescate fueron enviados a la zona de Castle Peak, al noroeste del lago Tahoe, después de que alguien llamara al 911 para reportar una avalancha con personas sepultadas.

Ashley Quadros, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada, dijo que los seis esquiadores localizados aún esperan ser rescatados. Quadros explicó que se les pidió a los sobrevivientes que se refugiaran en el lugar “como pudieran” mientras los equipos de búsqueda y rescate de esquí llegan hasta ellos.

PUBLICIDAD

Añadió que hay 46 equipos de emergencia intentando llegar hasta ellos.

El grupo incluía cuatro guías de esquí con 12 clientes, indicó Quadros. La Oficina del Sheriff del Condado de Nevada recibió una llamada al 911 alrededor de las 11:30 a. m. de alguien que reportaba una avalancha con personas sepultadas, informó Quadros.

La oficina del sheriff, su equipo de Búsqueda y Rescate y un equipo del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California peinaron la zona de Castle Peak, ubicada al noroeste del Lago Tahoe, indicó Quadros.

California está siendo azotada esta semana por una poderosa tormenta invernal que trae consigo tormentas eléctricas peligrosas, fuertes vientos y fuertes nevadas en las zonas montañosas.

Según el Centro de Avalanchas de la Sierra Nevada del Bosque Nacional Tahoe, con sede en Truckee, la zona de la Sierra Nevada Central, incluida la región del Gran Lago Tahoe, enfrentaba un alto riesgo de avalanchas en la zona rural, con grandes deslizamientos previstos para el martes y el miércoles.

Las peligrosas condiciones fueron causadas por la rápida acumulación de nieve sobre las ya frágiles capas de manto nevado, junto con fuertes vientos.

Varias estaciones de esquí alrededor del Lago Tahoe permanecieron total o parcialmente cerradas debido al clima extremo. Los centros turísticos a lo largo de las carreteras cuentan con programas de mitigación de avalanchas y no se esperaba que presentaran un riesgo tan alto como las zonas rurales, donde se desaconseja encarecidamente viajar dentro, cerca o por debajo del terreno de avalanchas, según el centro.

PUBLICIDAD

“Es particularmente peligroso en las zonas rurales ahora mismo, simplemente porque estamos en el punto álgido de la tormenta”, dijo Brandon Schwartz, pronosticador principal de avalanchas del Bosque Nacional Tahoe en el centro.

Los expertos se basan en las personas que presencian una avalancha o sus consecuencias para saber cuándo y dónde se ha producido, dijo Schwartz.

Castle Peak, un pico de 2777 metros (9110 pies) en la zona de Donner Summit de Sierra Nevada, es un destino popular para esquiar fuera de pista. En la cercana localidad de Soda Springs, cayeron al menos 76 centímetros (30 pulgadas) de nieve en las últimas 24 horas, según el Soda Springs Mountain Resort. Los meteorólogos indicaron que la ladera occidental de la Sierra Nevada, en el norte del condado de Shasta —incluyendo tramos de la Interestatal 5— y partes de la Cordillera de la Costa del Pacífico podrían registrar hasta 2.4 metros (8 pies) de nieve antes de que la tormenta avance el miércoles por la noche.

La tormenta causó estragos en las carreteras que se extienden desde el condado de Sonoma hasta la Sierra Nevada. El tráfico se detuvo temporalmente en ambas direcciones en la I-80, cerca de la frontera con Nevada, debido a derrapes y accidentes, informó el Departamento de Transporte de California.

En enero, una avalancha en la región enterró en la nieve a un conductor de motonieve, causándole la muerte, informaron las autoridades. Cada invierno, entre 25 y 30 personas mueren en avalanchas en Estados Unidos, según el Centro Nacional de Avalanchas.