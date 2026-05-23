Las autoridades del sur de California trabajaban a contrarreloj el viernes para encontrar la manera de prevenir la explosión de un tanque de almacenamiento que presentaba una fuga de un producto químico peligroso utilizado en la fabricación de piezas de plástico, mientras unas 40,000 personas recibían órdenes de evacuación en la zona.

Un tanque de almacenamiento con una capacidad de entre 6,000 y 7,000 galones (22,700 y 26,500 litros) de metacrilato de metilo se sobrecalentó el jueves y comenzó a liberar vapores al aire en una planta de plásticos aeroespaciales en Garden Grove, una ciudad del condado de Orange, según informó el departamento de bomberos del condado. El tanque podría fallar y agrietarse, liberando el producto químico al suelo, o podría explotar, declaró el viernes el jefe de bomberos de Garden Grove, Craig Covey.

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“Esto va a fallar, y no sabemos cuándo”, dijo Covey. “Estamos haciendo todo lo posible para averiguar cuándo y cómo podemos prevenirlo”.

Las autoridades ordenaron la evacuación de los residentes de Garden Grove y extendieron las órdenes de evacuación el viernes a algunos residentes de otras cinco ciudades del condado de Orange: Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park y Westminster, tras no poder detener la fuga durante la noche en el tanque de GKN Aerospace, empresa que fabrica piezas para aeronaves comerciales y militares.

No se han reportado heridos ni fallecidos, según informaron las autoridades.

En una actualización posterior, el viernes, Covey indicó que las autoridades han logrado mantener la temperatura del tanque, lo que les ha dado tiempo para encontrar una solución.

Garden Grove se encuentra a unos 61 kilómetros al sur del centro de Los Ángeles y a menos de 1.6 kilómetros de los dos parques temáticos de Disneyland, que no fueron evacuados el viernes. Esta ciudad del sur de California, en el interior del estado, es conocida por su vibrante comunidad vietnamita, una de las más grandes de Estados Unidos.

Covey explicó que los equipos han creado barreras de contención con sacos de arena en caso de un derrame químico del tanque, para evitar que la sustancia llegue a los desagües pluviales, arroyos o al océano cercano.

Según indicó, el producto químico es altamente volátil, tóxico e inflamable.

Los equipos lograron inicialmente neutralizar uno de los dos tanques dañados, pero Covey afirmó que el viernes por la mañana determinaron que el tanque restante se encontraba en la situación más crítica.

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GKN Aerospace informó que equipos especializados en materiales peligrosos están evaluando la situación.

“Hasta el momento no se han reportado heridos y nuestra prioridad sigue siendo la seguridad de nuestros empleados, personal de respuesta y la comunidad circundante”, declaró un portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico. “Proporcionaremos actualizaciones verificadas tan pronto como tengamos más información”.

Las autoridades locales advirtieron a los residentes que acataran las órdenes de evacuación.

“Entendemos que esto es alarmante”, dijo la alcaldesa de Garden Grove, Stephanie Klopfenstein. “Pero las órdenes de evacuación están vigentes para su seguridad”.

La Dra. Regina Chinsio-Kwong, funcionaria de salud del condado, explicó que si el producto químico se calienta, puede liberar un vapor perjudicial para la salud. Puede causar problemas respiratorios, picazón y ardor en los ojos, náuseas y dolores de cabeza.