El caos se apoderó del Bajo Manhattan el martes en la tarde, luego que un vehículo se incendiara y estallara, a pocos pasos de la famosa estatua del Toro en Wall Street, según informó TMZ.

Impactantes visuales en los que se puede apreciar una enorme columna de fuego y humo, inundaron las redes sociales. Lejos de desalojar el área, la escena se llenó de curiosos, muchos de los cuales sacaron sus teléfonos para grabar el incidente.

El siniestro se extendió por más de una hora, de acuerdo con ABC News, que reportó que los Bomberos respondieron a la emergencia a eso de las 5:42 de la tarde y pudieron controlarlo poco antes de las 7:00 p.m.

Afortunadamente nadie resulto herido y tampoco se han establecido las causas del incendio, que ocurrió en uno de los puntos más concurridos por los turistas en la Gran Manzana.