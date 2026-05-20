Con el inicio de la temporada alta de viajes de verano en Estados Unidos, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) emitió una serie de recomendaciones para agilizar el paso de pasajeros por los controles de seguridad en los aeropuertos y evitar largas filas.

La agencia federal anticipa un aumento considerable en el flujo de viajeros durante las vacaciones de verano y exhortó a las personas a prepararse antes de llegar a las áreas de inspección.

“Ya llegaste al aeropuerto, ahora ayúdate a ti mismo y a todos los que vienen detrás a pasar el control más rápido”, indicó la TSA en un mensaje publicado en redes sociales.

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Entre las principales recomendaciones, la agencia pidió a los pasajeros vaciar sus bolsillos antes de llegar al escáner y tener listos sus documentos de identificación para evitar retrasos en la fila.

También recordó que las computadoras portátiles y tabletas deben retirarse del equipaje de mano durante la inspección, excepto para quienes cuentan con el programa TSA PreCheck.

Según la TSA, muchos de los atrasos ocurren porque algunos viajeros esperan hasta el último momento para buscar su identificación o sacar objetos metálicos y electrónicos de sus bolsillos y mochilas.

La agencia también advirtió sobre problemas frecuentes relacionados con líquidos y artículos prohibidos dentro del equipaje de mano, situaciones que suelen provocar inspecciones adicionales y retrasos.

En medio de las recomendaciones, la TSA volvió a llamar la atención en redes sociales al aclarar algunos objetos inusuales permitidos durante los vuelos. Entre ellos, confirmó que los pasajeros sí pueden transportar pollos asados completos en su equipaje de mano.

“¿Batidos de proteínas? 3.4 onzas o menos”, escribió la agencia en X, al recordar que las restricciones sobre líquidos continúan vigentes para envases que excedan el límite permitido.

Las autoridades recomendaron a los viajeros revisar las reglas antes de salir hacia el aeropuerto para evitar contratiempos durante el proceso de seguridad en plena temporada de vacaciones.