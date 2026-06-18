NUEVA YORK. En un sorprendente giro de los acontecimientos, los abogados de Luigi Mangione informaron el jueves a un juez que su cliente ya no presentará una defensa psiquiátrica en el juicio estatal por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

La retractación se produjo apenas un día después de que los abogados de Mangione comunicaran al juez Gregory Carro su intención de presentar una defensa basada en la alegación de que el joven de 28 años, graduado de una prestigiosa universidad, sufría de un trastorno emocional extremo al momento del asesinato, ocurrido el 4 de diciembre de 2024.

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Se dejó un mensaje a un portavoz de los abogados de Mangione para solicitar comentarios. La fiscalía del distrito de Manhattan, que lleva el caso estatal, declinó hacer declaraciones.

Los abogados de Mangione tenían hasta el jueves para presentar a la fiscalía la información que respaldara la alegación de trastorno emocional. También el jueves, se hizo pública la transcripción de una audiencia secreta celebrada sobre el asunto el 3 de junio, luego de que Carro ordenara su desclasificación.

Si Mangione hubiera optado por la defensa de trastorno emocional extremo, habría admitido de hecho que mató a Thompson, pero que lo hizo debido a circunstancias atenuantes. Esto no lo habría eximido de responsabilidad, pero podría haberle supuesto una pena de prisión menor.

Si un jurado acepta la defensa, está obligado a condenar al acusado por homicidio involuntario, que se castiga con hasta 25 años de prisión, en lugar de asesinato, que conlleva una posible cadena perpetua.

En una carta dirigida a Carro el jueves, la abogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, declaró que la defensa “retira respetuosamente” su notificación conforme a la ley de defensa psiquiátrica de Nueva York.

Mangione, de 28 años, se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales. Su juicio estatal está programado para comenzar el 8 de septiembre. Su juicio federal, que incluye cargos de acoso, comenzará el 13 de octubre.

En la audiencia del miércoles, Friedman Agnifilo protestó por la decisión de Carro de desclasificar los materiales relacionados con su defensa psiquiátrica, argumentando que sería “perjudicial para su defensa ante los mismos hechos” en su caso federal, donde no se permite la defensa por trastorno emocional extremo.

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Una defensa por trastorno emocional no es lo mismo que una defensa de no culpabilidad por razón de demencia, que permitiría al acusado ingresar a un centro psiquiátrico en lugar de ir a prisión.

Thompson, de 50 años, fue asesinado mientras caminaba hacia un hotel de Manhattan para la conferencia anual de inversionistas de UnitedHealth Group. Un video de vigilancia mostró a un pistolero enmascarado disparándole por la espalda. La policía afirma que en la munición estaban escritas las palabras “retrasar”, “negar” y “depositar”, imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las reclamaciones.

Mangione, graduado de una prestigiosa universidad de Maryland y proveniente de una familia adinerada, fue arrestado cinco días después en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros al oeste de Manhattan.

En una audiencia celebrada el mes pasado, el juez Carro dictaminó que un arma y una libreta que, según la fiscalía, vinculan a Mangione con el asesinato, pueden utilizarse como prueba en su contra.

El arma, una pistola impresa en 3D, coincide con la utilizada para matar a Thompson, según la fiscalía. La libreta describe el deseo de “eliminar” a un ejecutivo de una compañía de seguros de salud y la rebelión contra “el cártel de seguros de salud, un cártel mortal impulsado por la avaricia”.