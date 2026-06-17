NUEVA YORK — Luigi Mangione tiene previsto alegar una defensa por motivos psiquiátricos en su juicio estatal por asesinato, alegando que padecía un trastorno emocional extremo cuando disparó y mató al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, según informó un juez este miércoles.

Esto podría suponer una pena de prisión más corta en caso de que sea declarado culpable.

Un jurado que aceptara esa defensa se vería obligado a declarar a Mangione culpable de homicidio involuntario, que conlleva una pena máxima de 25 años de prisión, en lugar de asesinato, lo que podría mantenerlo entre rejas el resto de su vida. La defensa basada en un trastorno emocional no es aplicable en el caso federal de Mangione, en el que también se enfrenta a una posible cadena perpetua.

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El juez Gregory Carro, de Nueva York, anunció la decisión de la defensa en el tribunal dos semanas después de celebrar una vista a puerta cerrada sobre el asunto. Afirmó que hará pública la transcripción y otros documentos de dicha vista una vez que se hayan realizado las supresiones pertinentes.

Carro afirmó que los abogados de Mangione plantearon por primera vez la posibilidad de una defensa basada en motivos psiquiátricos el año pasado, en una carta que se presentó bajo secreto de sumario, y confirmaron su decisión en la vista celebrada el 3 de junio, que, según el juez, se celebró a puerta cerrada a petición de la defensa.

«El motivo del secreto judicial era dar a la defensa la oportunidad de decidir si iba a seguir adelante con esa línea de defensa y cuál sería la naturaleza de la misma», afirmó Carro.

Carro afirmó que no esperaba que este hecho retrasara el juicio de Mangione, cuyo inicio está previsto para el 8 de septiembre con la selección del jurado. Su próxima vista previa al juicio está fijada para el 11 de agosto.

El fiscal adjunto Joel Seidemann ha declarado que quiere que Mangione sea evaluado por un psiquiatra de la fiscalía. Para facilitarlo, según ha indicado Carro, Mangione podría ser trasladado en breve al complejo penitenciario de Rikers Island, en la ciudad de Nueva York, desde una prisión federal de Brooklyn, donde permanece recluido desde poco después de su detención en diciembre de 2024.

Mangione, de 28 años, se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales relacionados con el homicidio ocurrido el 4 de diciembre de 2024. Está previsto que su juicio federal, en el que se le acusa de acoso, comience el 13 de octubre.

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Mangione, sentado entre sus abogados y vestido con un traje azul, no pareció reaccionar mientras Carro hablaba. En una vista celebrada en febrero, Mangione se mostró muy crítico ante la posibilidad de que se celebraran dos juicios, y le dijo a Carro: «Es el mismo juicio dos veces. Uno más uno son dos. Doble incriminación según cualquier definición basada en el sentido común».

Una defensa basada en un trastorno emocional extremo no eximiría a Mangione de responsabilidad por el asesinato de Thompson. No es lo mismo que una defensa basada en la inocencia por demencia, que permitiría al acusado ingresar en un centro psiquiátrico en lugar de en prisión.

La abogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, afirmó que hacer pública la transcripción de la vista a puerta cerrada y los documentos relacionados con su defensa psiquiátrica le perjudicará en su proceso federal.

«La razón por la que solicitamos el secreto judicial es que esta defensa no está prevista a nivel federal y el Sr. Mangione está siendo juzgado a nivel federal, lo que perjudica su defensa respecto a los mismos hechos», afirmó Friedman Agnifilo.

El juez tenía previsto pronunciarse sobre el asunto el martes, pero se vio obligado a aplazarlo un día porque la fiscalía no había comunicado al centro penitenciario donde se encuentra Mangione que debía comparecer ante el tribunal.

Thompson, de 50 años, fue asesinado cuando se dirigía a un hotel de Manhattan para asistir a la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a un hombre enmascarado disparándole por la espalda. La policía afirma que en la munición estaban escritas las palabras «delay», «deny» y «depose», imitando una frase que se utiliza para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las indemnizaciones.

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Mangione, licenciado por una universidad de la Ivy League y procedente de una familia acomodada de Maryland, fue detenido cinco días después en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, a unas 230 millas (unos 370 kilómetros) al oeste de Manhattan.

En una vista celebrada el 18 de mayo, Carro dictaminó que una pistola y un cuaderno que, según la fiscalía, vinculan a Mangione con el asesinato, pueden utilizarse como pruebas en su contra. La pistola, fabricada mediante impresión 3D, coincide con la utilizada para matar a Thompson, según la fiscalía. En el cuaderno se describe el deseo de «acabar» con un ejecutivo de una aseguradora sanitaria y de rebelarse contra «el mortífero cártel de las aseguradoras sanitarias, impulsado por la codicia».

El miércoles, Carro desestimó un cargo relacionado con un cargador de arma que había declarado inadmisible porque se había encontrado durante un registro inicial de la mochila de Mangione en el McDonald’s.

Para alegar la defensa basada en un trastorno emocional, los abogados de Mangione deben demostrar que dicho trastorno era tan grave que le privó de su autocontrol; que, en su mente, tenía una explicación o excusa razonable para dicho trastorno; y que mató a Thompson mientras se encontraba «bajo la influencia» de ese trastorno.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.