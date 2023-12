NUEVA YORK. En un caso en el que la política hace extraños compañeros de cama, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) estará representada por su frecuente némesis, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en una apelación ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El grupo de defensa de las libertades civiles, con sede en Nueva York, confirmó el sábado que representará legalmente a la asociación en su demanda contra el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York por la violación de la Primera Enmienda, a pesar de que se opone “enérgicamente” a casi todo lo que representa.

“No apoyamos la misión de la NRA ni sus puntos de vista sobre los derechos de las armas, y no estamos de acuerdo con sus objetivos, estrategias o tácticas”, afirma la ACLU en un comunicado publicado en X, antes Twitter. “Pero ambos sabemos que los funcionarios del gobierno no pueden castigar a las organizaciones porque desaprueben sus puntos de vista”.

La NRA, que volvió a compartir la declaración de la ACLU en su cuenta de redes sociales, escribió en un post de seguimiento que estaba “orgullosa” de estar con la ACLU y otros que reconocen que “la autoridad reguladora no puede ser utilizada para silenciar el discurso político.”

El máximo tribunal de la nación está programado para escuchar los argumentos a principios del próximo año, en un caso centrado en los comentarios que la ex superintendente del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, Maria Vullo, hizo a raíz del tiroteo de 2018 en Marjory Stoneman Douglas High School.

Después de que 17 personas murieran en la escuela de Parkland, Florida, Vullo pidió a los bancos y compañías de seguros que operan en Nueva York que dejaran de asociarse con grupos que promueven las armas.

En cartas a empresas y comunicados de prensa, instó a los operadores a considerar los “riesgos para la reputación” de hacer negocios con la NRA y otros grupos de armas.

La NRA demandó a Vullo después de que varias entidades cortaran lazos o decidieran no hacer negocios con la organización con sede en Fairfax (Virginia). El tribunal federal de apelaciones de Nueva York rechazó las demandas de la NRA, afirmando que Vullo actuó de buena fe y dentro de los límites de su trabajo.

Los portavoces del departamento de servicios financieros de Nueva York no respondieron el sábado a un correo electrónico en busca de comentarios.

Pero la ACLU, en comentarios adicionales publicados en X, argumentó que si el Tribunal Supremo no interviene, podría crear un “libro de jugadas peligroso” para las agencias reguladoras de todo el país, para poner en una lista negra o castigar a “organizaciones basadas en puntos de vista”, incluidos los grupos de derechos del aborto, grupos ecologistas e incluso la propia ACLU.

“Las cuestiones centrales de este caso tienen que ver con la Primera Enmienda y la defensa de los principios de las libertades civiles para todos, incluidos aquellos con los que no estamos de acuerdo, sobre la Segunda Enmienda”, escribió la ACLU. “No permitiremos que se pisoteen los derechos de las organizaciones a participar en la defensa política”.

El anuncio, que se produce en un momento en que la NRA y el movimiento por el derecho a las armas en general han demostrado su resistencia en medio de los incesantes tiroteos masivos y la violencia armada en el país, fue criticado por al menos una destacada organización afiliada a la ACLU.

La Unión de Libertades Civiles de Nueva York, en un comunicado, dijo que “está en total desacuerdo” con la decisión y que no participaría en el caso, a pesar de que se originó en Nueva York.

“La importante cuestión de la Primera Enmienda en el caso está bien establecida, la NRA es una de las organizaciones más poderosas del país y cuenta con abogados sofisticados, y representar directamente a la NRA supone un enorme riesgo para los clientes y las comunidades con las que trabajan y a las que sirven la ACLU y la NYCLU”, dijo la directora ejecutiva Donna Lieberman en un comunicado enviado por correo electrónico.