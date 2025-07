( New York State Police )

Latham, Nueva York. Un hombre cuya hija de 9 años fue hallada muerta en un estanque boscoso, después de que él reportara que había sido secuestrada mientras estaban de vacaciones en el norte del estado de Nueva York, fue acusado este lunes de asesinato.

Luciano Frattolin, de 45 años y residente de Montreal, enfrenta cargos por asesinato y ocultamiento de un cadáver en la muerte de su hija, Melina Frattolin, según informó el capitán Robert McConnell, de la Policía Estatal de Nueva York.

La denuncia penal indica que Luciano Frattolin ocultó el cuerpo de su hija bajo un tronco. ( The Associated Press )

Se presentó una declaración de “no culpable” en su nombre durante su lectura de cargos el lunes, según informaron funcionarios judiciales. La oficina del defensor público asignada para representar a Frattolin no respondió de inmediato a las llamadas ni a los correos electrónicos de The Associated Press.

PUBLICIDAD

Relacionadas Hallan muerta a niña reportada secuestrada en Nueva York

Frattolin llamó al 9-1-1 la noche del sábado y luego dijo a las autoridades que su hija había sido secuestrada desde un estacionamiento cerca del Lago George, un pueblo turístico en la región de los Adirondacks, indicaron las autoridades. Esto llevó a que se emitiera una Alerta Amber durante la noche para solicitar la ayuda del público en su búsqueda.

Sin embargo, las autoridades dijeron que encontraron inconsistencias en el relato del padre y concluyeron que no había evidencia de que la niña hubiera sido secuestrada.

Frattolin dijo inicialmente que no pudo encontrar a su hija tras salir de una zona boscosa en un estacionamiento cerca del Lago George.

“Durante una entrevista posterior, afirmó que dos hombres desconocidos la obligaron a subir a una furgoneta blanca”, explicó McConnell. “Esa pista fue investigada a fondo y desmentida”.

Imágenes de vigilancia muestran al padre y a la niña en otra localidad turística cercana, Saratoga Springs, alrededor de las 5:30 p.m. del sábado. La niña habló por teléfono con su madre cerca de una hora después y no dio señales de estar en peligro, según la policía.

Las autoridades creen que Frattolin mató a la niña después de esa llamada telefónica y antes de realizar la llamada al 9-1-1.

Guardabosques encontraron el cuerpo de la niña el domingo por la tarde, en las aguas poco profundas de un estanque a unos 48 kilómetros (30 millas) al norte del Lago George, en Ticonderoga, dijeron las autoridades. La denuncia penal indica que Frattolin ocultó el cuerpo bajo un tronco.

PUBLICIDAD

Se ha programado una autopsia.

La policía dijo que el padre y la hija estaban de vacaciones en Estados Unidos desde el 11 de julio y se esperaba que regresaran a Montreal ese fin de semana. La niña vivía en Montreal con su madre, quien está separada de Luciano Frattolin desde 2019, según la policía.

Frattolin no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas durante el fin de semana a través de LinkedIn, Instagram y el sitio web de su empresa. En su perfil de Instagram se describe como un “padre amoroso”, y en el sitio web de una empresa de café que se dice que él fundó, hay una publicación en la que afirma que su hija Melina es “la luz de su vida”.

La policía indicó que Frattolin no tenía antecedentes penales ni historial de violencia doméstica.