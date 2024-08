Un recluso de una prisión federal y otras dos personas fueron acusados el martes de conspirar para enviar drogas por correo a un centro penitenciario de California donde un supervisor de la sala de correo murió este mes, tras abrir una carta que, según los fiscales, estaba adulterada con fentanilo y otras sustancias.

Según la fiscalía, Jamar Jones, preso en la penitenciaría estadounidense de Atwater (California), conspiró con Stephanie Ferreira, de Evansville (Indiana), y Jermen Rudd III, de Wentzville (Misuri), para enviarle drogas que pudiera vender en la prisión. Disfrazaron el envío como “correo legal” procedente de un bufete de abogados, según los investigadores.

El supervisor de la sala de correo del centro penitenciario, Marc Fischer, cayó enfermo el 9 de agosto tras abrir una carta dirigida a Jones que contenía varias páginas que parecían estar “empapadas” o recubiertas de droga, según una declaración jurada del FBI presentada en relación con los cargos.

A los cinco minutos, según la declaración jurada, Fischer empezó a tambalearse y pidió ayuda médica, diciéndole a un colega: “No me encuentro bien, me sube por el brazo”. Fue trasladado a un hospital y murió dos horas después.

La causa de la muerte de Fischer sigue sin determinarse a la espera de los informes toxicológicos, según la declaración jurada.

Tocar brevemente el fentanilo no puede provocar una sobredosis, y los investigadores han descubierto que el riesgo de sobredosis mortal por exposición accidental es bajo.

No había ningún abogado en los documentos judiciales de Jones, que esperaba comparecer ante el tribunal por los cargos la próxima semana en Fresno. Un número que aparece en los registros públicos de Ferreira no tenía buzón de voz configurado. No se pudo encontrar inmediatamente ningún número de teléfono de Rudd.

a muerte de Fischer es el último incidente grave en la Oficina de Prisiones, que opera 122 prisiones federales y se ha enfrentado a innumerables crisis en los últimos años, desde el abuso sexual desenfrenado y otras conductas delictivas del personal hasta la falta crónica de personal, fugas y muertes de alto perfil.

En 2019, la agencia comenzó a fotocopiar las cartas de los reclusos y otro tipo de correo en algunas instalaciones correccionales federales de todo el país en lugar de entregar los paquetes originales, en un intento por combatir el contrabando de narcóticos sintéticos.

Un grupo bipartidista de legisladores del Congreso presentó en 2023 un proyecto de ley para exigir al director de la Oficina de Prisiones que desarrolle una estrategia para interceptar el fentanilo y otras drogas sintéticas enviadas por correo a las prisiones federales de todo el país. El proyecto de ley se ha estancado en la Cámara de Representantes.