Dean Roy, un estudiante de 14 años que cursa el primer año de escuela superior, es nada menos que uno de los candidatos registrados para la gobernación del estado de Vermont, reportó abcNEWS.

Este próximo noviembre, el adolescente, quien trabaja a medio tiempo en la pizzería de su padre trabajó como asistente legislativo en la Cámara de Representantes del estado, se convertirá en el primer candidato a gobernador menor de 18 años en aparecer en la papeleta de las elecciones generales de Vermont.

Su candidatura fue posible porque la constitución de Vermont no establece una edad mínima para postularse al cargo de gobernador. El único requisito es haber residido en el estado por cuatro años. “No espero necesariamente ganar”, dijo. “Lo que sí espero es iniciar el movimiento y lograr que más jóvenes se unan y digan: ‘Sí, nosotros también queremos un cambio’”.

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Otro adolescente, Ethan Sonneborn, aspiró a la nominación demócrata en el 2018 pero no logró prevalecer en las primarias. Para evitar este tipo de revs, Roy creo su propio partido, el Partido Libertad Unidad.

Roy se aseguró su lugar en las elecciones generales al crear su propio tercer partido, el Partido Libertad y Unidad. “Sé que suena descabellado, un joven de 14 años postulándose para gobernador, pero, sinceramente, miren a quienes están al mando ahora mismo”, dijo Roy en una publicación en la página de Instagram de su campaña. “Llevan haciendo esto desde siempre y las cosas siguen sin funcionar”.

El adolescente que asegura no se identifica con ninguno de los partidos principales, afirmó que la vivienda es el problema más importante en su estado y dice que ha reflexionado sobre como combinaría un trabajo como el de gobernador con sus estudios. El joven consideraría tomar clases en línea y haría sus tareas en las noches, después del trabajo.

Aunque algunos elogian la vocación de Roy por la política y el servicio público, como el actual gobernador de Vermont, Phill Scott, éste cuestionó si alguien tan joven está preparado para asumir una responsabilidad como gobernar un estado.

“Él cree que es importante que nuestros jóvenes se involucren”, dijo la secretaria de prensa Amanda Wheeler. “Pero el gobernador también cree que un adolescente quizás no sea el más idóneo para ese cargo, dada la falta de experiencia y perspectivas de vida que tienen los jóvenes en esa etapa”.

Roy dijo, no está de acuerdo con la opinión de su adversario. “Lo que busco es que estos políticos de carrera me miren y digan: ‘¡Dios mío, él sí que tiene posibilidades de revolucionar las cosas!’”, afirmó. “Si logro que la gente piense que soy una amenaza, entonces sabré que he tenido éxito. Porque lo que quiero es demostrarles que la juventud tiene voz. Vamos a generar un cambio. El futuro es ahora