La tragedia alcanzó a una familia de Colorado luego que un adolescente de 15 años muriera tras ser impactado por un rayo, mientras intentaba proteger a su hermano menor, según reportó ABC News.

El incidente se registró el domingo en la cima del monte Blue Sky, de acuerdo con las autoridades que acudieron al lugar a eso de la 1:22 de la tarde, tras recibir informes que de una persona pudo haber sido impactada por un rayo. Al llegar, el personal de emergencia del condado Clear Creek, se toparon con el joven que se hallaba inconsciente e intentaron reanimarlo, sin éxito.

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La víctima fue identificada como Levi Strobel, de 15 años. Mientras, el hermano menor de Levi fue trasladado en helicóptero a un hospital de Denver. No se ofrecieron detalles sobre su estado de salud.

“Nuestra familia está desconsolada por la repentina muerte de nuestro querido Levi, quien fue alcanzado por un rayo en el Monte Blue Sky”, expresó la familia de Strobel en un comunicado. “Levi era profundamente amado como hijo, hermano, familiar y amigo. Trajo una alegría inmensa al mundo y a la vida de todos los que lo conocieron”.

“En sus últimos momentos, Levi demostró el coraje y la generosidad que caracterizaron su vida, buscando proteger a su hermano menor, quien estaba con él en la montaña. Era un hermano valiente y cariñoso, y siempre recordaremos la devoción que demostró hacia sus seres queridos”, continuó el comunicado de la familia.

Los hermanos hacían senderismo en el lugar en compañía de otras cinco personas. Otros dos integrantes del grupo también sufrieron heridas leves que no requirieron atención médica, durante el incidente.