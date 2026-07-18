Un fiscal federal de Texas reveló el jueves por la tarde nuevos detalles sobre los momentos previos a que un agente de inmigración disparara y matara a un ciudadano mexicano residente en Estados Unidos desde hacía mucho tiempo, a principios de julio. Esta información contradice la versión anterior del Gobierno, según la cual el hombre habría embestido un vehículo del ICE antes de que le dispararan.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, el 7 de julio, cuando se dirigía en coche a una obra en Houston junto con tres compañeros de trabajo, uno de los cuales era su hermano. El tiroteo desencadenó protestas en la extensa ciudad texana, que se hicieron eco de los llamamientos a la transparencia de la familia de Salgado Araujo. La familia lo describe como un padre trabajador que estaba a punto de obtener la residencia legal tras haber vivido en el país durante 35 años.

PUBLICIDAD

El tiroteo tuvo lugar apenas unos días antes de que otros dos hombres, en Florida y Maine, perdieran la vida en el marco de la campaña federal de represión migratoria del presidente Donald Trump, lo que ha reavivado el escrutinio sobre las tácticas de aplicación de la ley del Departamento de Seguridad Nacional.

Aaron Reitz, fiscal federal del Distrito Sur de Texas, declaró el jueves por primera vez que los agentes del ICE tenían en el punto de mira a dos hombres guatemaltecos que podrían ser objeto de deportación. Afirmó que conducían una furgoneta similar a la que conducía Salgado Araujo cuando fue asesinado. En un comunicado anterior publicado el mismo día en que Salgado Araujo fue asesinado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que había sido objeto de una operación de control de inmigración y que residía en el país sin permiso legal.

Reitz también afirmó que los agentes creían que Salgado Araujo y los pasajeros de su coche se ajustaban a la descripción de los hombres guatemaltecos a los que los agentes estaban buscando.

Cuatro agentes que conducían dos vehículos policiales distintos intentaron detener la furgoneta de Salgado Araujo utilizando las luces de emergencia. Salgado Araujo dio entonces media vuelta y cruzó la mediana para evitar que lo detuvieran, según explicó Reitz.

Más tarde, esa misma mañana, los agentes se encontraron de nuevo con la furgoneta de Salgado Araujo e intentaron detenerlo por segunda vez, esta vez rodeando el vehículo por completo, según explicó Reitz. Dos de los cuatro agentes salieron de sus coches y le dijeron a Salgado Araujo que pusiera el vehículo en punto muerto. Justo antes de que le dispararan, uno de los agentes se encontraba “parcialmente dentro de la furgoneta o justo al lado de ella” cuando Salgado Araujo intentó dar marcha atrás y luego volver a avanzar, explicó Reitz.

PUBLICIDAD

En un comunicado anterior, el DHS acusó a Salgado Araujo de utilizar su vehículo como arma. La agencia afirmó que embistió con su furgoneta a un vehículo de las fuerzas del orden y señaló que un agente abrió fuego en defensa propia. Sin embargo, el comunicado más reciente de la Fiscalía de los Estados Unidos no mencionaba ninguna colisión entre la furgoneta de Salgado Araujo y un vehículo de las fuerzas del orden. Tampoco indicaba explícitamente que el agente temiera por su vida. No se han registrado heridos entre los agentes implicados.

El último comunicado no mencionaba el nombre del agente que mató a Salgado Araujo, ni especificaba si el agente que disparó era la misma persona que se encontraba junto a la furgoneta o parcialmente dentro de ella.

Reitz también afirmó en el comunicado que los agentes “vieron a simple vista varias bolsitas de una sustancia blanca de aspecto cristalino en el interior de la furgoneta” y que el FBI ejecutó posteriormente una orden de registro para investigar la posible presencia de sustancias ilícitas. El hermano de Salgado Araujo, que se encontraba en la furgoneta cuando se produjo el tiroteo, permanece detenido por el ICE desde el incidente. Su abogado afirmó que la sustancia blanca era una mezcla de sales que los hombres utilizaban como electrolitos para mantenerse hidratados mientras realizaban trabajos manuales bajo el agobiante calor de Texas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.