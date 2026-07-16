AUGUSTA, Maine. El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó a un colombiano en Maine esta semana es un veterano del Ejército que ha lidiado con graves problemas de salud mental desde la infancia y nunca debió haber recibido una placa y un arma para patrullar las calles estadounidenses, según declararon a The Associated Press varios de sus familiares cercanos.

David Brouillette tiene un historial de comportamiento aterrador y violento, según esos familiares. Lo acusan de atacar a mujeres a lo largo de los años, y una de ellas compartió con AP un mensaje de voz del invierno pasado en el que él le decía que creía que alguien debería degollarla.

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El problemático pasado de Brouillette pone aún más en entredicho la rigurosidad con la que el Departamento de Seguridad Nacional ha investigado a sus nuevos reclutas durante la campaña de contratación masiva para ayudar a implementar la represión migratoria del presidente Donald Trump. Al menos 10 personas han muerto en enfrentamientos con agentes de inmigración desde que Trump intensificó la represión tras retomar la presidencia, entre ellas Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 25 años que fue abatido a tiros por Brouillette el lunes mientras se encontraba en su coche cerca de su casa en Biddeford, ciudad costera de Maine.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que no ha revelado el nombre del agente que mató a Durán Guerrero, declaró que “el vehículo intentó huir del lugar y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma”.

Brouillette no respondió a los mensajes de texto ni al correo electrónico en busca de comentarios. Tres familiares que afirmaron haber hablado con él tras el tiroteo, entre ellos su exesposa y su hija, dijeron que les había dicho que actuó en defensa propia.

Al ser contactada para comentar sobre los antecedentes de Brouillette y su papel en el tiroteo del lunes, la portavoz de ICE, Lauren Bis, declaró: “Nunca confirmaremos ni negaremos los intentos de revelar la identidad de nuestros agentes del orden”, y añadió: “El agente de ICE en cuestión tiene casi una década de experiencia en las fuerzas del orden federales, con la capacitación requerida, incluyendo el uso de la fuerza”.

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La Casa Blanca remitió todas las preguntas sobre el tiroteo y Brouillette a ICE.

Una nueva carrera en ICE

Brouillette, de 37 años, le dijo a su exesposa, Ashley Brouillette, a finales del año pasado que había sido contratado por ICE. Ella afirmó que, debido a su largo historial de problemas psiquiátricos, pensó que estaba sufriendo un episodio de salud mental y no le creyó. No se dio cuenta de que decía la verdad hasta esta semana, cuando comenzaron a circular en internet videos de los momentos previos y posteriores al tiroteo.

Ashley Brouillette declaró a la AP que habló con su exesposo en una llamada de audio por Facebook, y que él reconoció haber matado a Durán Guerrero. Su hija de 18 años, Madison Brouillette, también declaró a la AP que su padre la llamó el miércoles y le dijo que había disparado y matado a Durán Guerrero.

David y Ashley Brouillette fueron novios desde la secundaria y se casaron en 2007. Ella afirmó que se divorció de él en 2009 porque se había vuelto físicamente violento con ella, lo cual comenzó después de que ella quedara embarazada de su hija.

Según Ashley Brouillette, una vez él le arrojó agua hirviendo mientras ella sostenía a su hija, un incidente que su madre, Avis Collins, también relató.

El abuso continuó después de que ella lo dejó, dijo.

David Brouillette no parece tener antecedentes penales en Maine, ya que una consulta con el Departamento de Seguridad Pública de Maine no arrojó ningún registro a su nombre.

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Sin embargo, cientos de registros de tribunales de familia obtenidos de la secretaría del Tribunal de Distrito de Augusta detallan años de acusaciones de abuso físico y verbal presentadas por su segunda exesposa en nombre de ella y sus hijas.

La exesposa —a quien la AP no identifica por temor a represalias— alegó que él la había acosado y hostigado, y que había abusado física y verbalmente de su hija, según múltiples solicitudes de órdenes de protección temporales. Brouillette agredió a su hija adolescente y le aplastó espaguetis en el cabello, y durante otro arrebato, la arrastró por la casa mientras ella lloraba, según su testimonio.

“Dave necesita terapia o algo para su trastorno de estrés postraumático y depresión”, escribió en una solicitud de orden de protección temporal en nombre de su hija adolescente, la cual fue otorgada por un juez en 2021.

En documentos judiciales, David Brouillette afirmó que su segunda exesposa lo había difamado.

Su hija mayor, Madison Brouillette, declaró haber presenciado también la inestabilidad emocional de su padre.

“Vi a mi padre sufrir mucho con muchas cosas”, declaró a la AP. Relató que una vez, al regresar de la escuela, él le contó que había estado sentado en un tocón de árbol con una pistola apuntándose a la cabeza.

“Si no te cuidas de verdad, no hay manera de que puedas proteger a los demás. Y mi padre nunca quiso recibir ayuda”, dijo.

Un familiar directo de David Brouillette, que habló bajo condición de anonimato, dijo que le diagnosticaron trastorno bipolar maníaco y trastorno por déficit de atención.