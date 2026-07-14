San Agustín, Florida. Un hombre que huía de un encuentro con agentes de inmigración y otros agentes federales en Florida murió atropellado por un camión el martes, informaron las autoridades.

El hombre, de 28 años, se encontraba entre los cuatro ocupantes de un vehículo que se detuvo en el estacionamiento de una gasolinera y tienda de conveniencia en San Agustín, a las 7 a.m.

Durante un encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, (ICE) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), los cuatro huyeron a pie, y uno de ellos cruzó corriendo una carretera concurrida justo delante del camión, dijo el sargento Dylan Bryan de la Patrulla de Carreteras de Florida en un comunicado enviado por correo electrónico. El conductor del camión se detuvo e intentó ayudar al hombre, dijo Bryan.

Esta fue la tercera muerte en aproximadamente una semana relacionada con encuentros con agentes del ICE, tras tiroteos en Texas y Maine.

Ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron de inmediato a los correos electrónicos de The Associated Press solicitando comentarios.