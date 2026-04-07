Los Ángeles. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararon este martes contra un conductor que resultó herido cuando intentó huir tras una parada de tráfico en la que buscaban a un supuesto miembro de una pandilla salvadoreña en el Valle Central de California, según informó la agencia.

Los oficiales de ICE “efectuaron disparos defensivos” después de que la persona a la que intentaban detener intentara atropellar a un agente, explicó el director interino de ICE, Todd Lyons, en un comunicado citado por CNN.

El tiroteo ocurrió cerca de la Interestatal 5 en la ciudad de Patterson, a unos 144 kilómetros (90 millas) al sur de Sacramento, capital de California.

PUBLICIDAD

Un video, compartido por la televisora KCRA, mostró como unos tres agentes migratorios estaban cerca a un coche que echó reversa y después intentó huir embistiendo a uno de ellos, que disparó contra el conductor.

Carlos Iván Mendoza Hernández, un supuesto miembro de la pandilla Calle 18 buscado en El Salvador en relación con un asesinato, era el objetivo de las autoridades migratorias.

El DHS advirtió que sus oficiales efectuaron los disparos defensivos “para protegerse” a sí mismos, a sus compañeros agentes y al público.

Mendoza Hernández resultó herido y fue llevado al hospital. No se conoce su estado de salud.

El Departamento del Alguacil del condado de Stanislaus, donde ocurrió el tiroteo, dijo en un comunicado que ningún agente de la policía local estuvo involucrado en el incidente y que están prestando asistencia en la investigación del tiroteo.

La Oficina del FBI en Sacramento dijo que también está investigando el tiroteo.

Las autoridades migratorias han estado bajo el escrutinio público después de que agentes dispararon mortalmente contra dos ciudadanos estadounidenses en enero pasado en medio de los agresivos operativos en Minnesota.