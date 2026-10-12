WASHINGTON (AP) — Agentes federales registraron el lunes el domicilio de la congresista demócrata Ilhan Omar en el marco de una investigación penal, según dos personas al tanto del asunto.

El registro fue llevado a cabo por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, según indicaron estas personas, que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre una investigación en curso y que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato. No se conocieron de inmediato más detalles sobre la investigación ni sobre su objeto, aunque el vicepresidente JD Vance ya había señalado el pasado mes de mayo que la Administración Trump investigaría a Omar por acusaciones de fraude migratorio, algo que ella ha negado.

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El lunes se envió un correo electrónico a un representante de Omar para pedirle su opinión.

El Departamento de Justicia afirmó en un comunicado el lunes que agentes de HSI ejecutaron una orden de registro autorizada judicialmente y obtenida por el departamento en la zona de Washington, D.C., pero no facilitó más detalles.

«Esta medida coercitiva forma parte de una investigación penal federal en curso», afirmó el departamento.

No se recibió respuesta inmediata a un mensaje dejado en el Departamento de Seguridad Nacional, del que forma parte la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Omar, de 44 años, representa al 5.º distrito de Minnesota, que incluye Minneapolis. Fue elegida por primera vez para la Cámara de Representantes en 2018 y es conocida por formar parte de lo que se conoce como «The Squad», un grupo de legisladoras destacadas por sus ideas progresistas y su firme oposición al presidente republicano.

Los republicanos han planteado dudas sobre el pasado de Omar incluso antes de que fuera elegida, llegando a afirmar que se había casado con su hermano y que había cometido fraude en materia de inmigración. Omar ha desmentido rotundamente las acusaciones, calificándolas de «mentiras repugnantes».

«Sin duda, parece que hay algo sospechoso, pero todo el mundo tiene derecho a la igualdad ante la ley», declaró Vance a los periodistas en mayo. «Así que vamos a investigarlo. Vamos a examinarlo. Si creemos que se ha cometido un delito, lo perseguiremos».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.