Un intruso fue reportado la noche del viernes en la residencia de la exvicepresidenta Kamala Harris en Malibú, California, según informaron autoridades de la ley y un portavoz de Harris.

Agentes del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles acudieron a su casa alrededor de las 10:30 p. m., luego de que su equipo de seguridad privada realizara una llamada alertando sobre una " persona sospechosa", indicó el departamento.

Al llegar, los agentes contactaron a la persona y le indicaron que debía retirarse, señaló el departamento del alguacil. El individuo se retiró de forma voluntaria y sin incidentes. Harris y su esposo, Doug Emhoff, no estaban en la vivienda, según detalló su portavoz, Eduardo Negrón.

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“Están agradecidos con el personal de seguridad y con los agentes de la ley que respondieron con rapidez”, declaró.

Negrón afirmó que el individuo " ingresó ilegalmente" a la propiedad de la pareja y fue detenido por la seguridad antes de llegar a la residencia.

El departamento del alguacil indicó que se redactó un informe por allanamiento de morada y que los agentes de la estación local incrementarán los patrullajes en la zona como medida de precaución.

Por lo general, los exvicepresidentes reciben protección del gobierno federal durante seis meses tras dejar el cargo, mientras que los expresidentes cuentan con protección de por vida.

El entonces presidente Joe Biden había extendido la protección de Harris más allá de los seis meses tradicionales, pero el presidente Donald Trump revocó dicha extensión el pasado mes de agosto. De lo contrario, la cobertura habría concluido este verano.