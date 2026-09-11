El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, continúa utilizando personajes reconocidos de la cultura popular para fortalecer el mensaje de su agenda política en redes sociales.

En esta ocasión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizó la imagen del personaje Optimus Prime, el comandante supremo de los Autobots en la franquicia de Transformers, propiedad de la compañía de juguetes Hasbro.

Esta publicación formaba parte de una campaña federal para endurecer los tramites de licencias de conducir comerciales (CDL) a inmigrantes indocumentados. “Transformers: la era de la deportación”, se podía leer en la imagen, junto a la fotografía del personaje con los emblemas del DHS y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

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Otra imagen, eliminada tras una ola de críticas, mostraba a Optimus Prime frente a un hombre barbudo, con la leyenda “Deportarse o atenerse a las consecuencias”, seguida por la frase “Estados Unidos para los estadounidenses. Fuera de nuestras carreteras; usted no sabe conducir, Sr. Singh”.

Según un comunicado del DHS, la publicación mostraba a Harjinder Singh, un hombre indio señalado por provocar un grave accidente automovilístico en 2025, donde tres personas fallecieron luego de la colisión de un camión de 18 ruedas con una minivan en la autopista de Florida.

¿Cómo respondió la empresa Hasbro?

La publicación de estas imágenes con inteligencia artificial desató diversas reacciones en redes, lo que provocó que la compañía de Hasbro se pronunciara al respecto en sus redes sociales, deslindándose del uso de su personaje en el post.

“Optimus Prime es un personaje muy querido que representa la humildad, el liderazgo, la compasión y la justicia. Hasbro está al tanto de las publicaciones recientes que utilizan su imagen. Estas publicaciones se realizaron sin autorización y no representan a la marca Transformers ni a Hasbro”, señalaron.

Esta situación surge a días del fallecimiento de Peter Cullen, actor de voz canadiense de Optimus Prime en la franquicia, a los 85 años. Su última interpretación de Cullen está prevista en “Optimus Prime: Awakening”, cortometraje que se presentará en las proyecciones por el 40° aniversario de la saga.

Finalmente, el Gobierno de Estados Unidos ha estado utilizando imágenes generadas con IA de franquicias reconocidas del cine, televisión y videojuegos, como Halo, Breaking Bad, Star Wars y Tetris, para difundir sus políticas migratorias.