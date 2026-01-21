Washington. El avión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Air Force One, regresó a la Base Andrews aproximadamente una hora después de haber despegado con rumbo a Suiza el martes por la noche.

La decisión de regresar se tomó después del despegue, cuando la tripulación a bordo del Air Force One identificó “un problema eléctrico menor” y como medida preventiva decidió dar la vuelta, informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Un reportero a bordo relató que las luces en la cabina de prensa del avión se apagaron brevemente después del despegue, pero de momento no se dio a conocer una explicación. Aproximadamente media hora después del despegue se le informó a los reporteros que el avión daría la vuelta.

Trump subió a otra aeronave, un Air Force C-32, un Boeing 757 modificado que es el que utiliza habitualmente para viajes nacionales a aeropuertos más pequeños, y continuó con su viaje rumbo al Foro Económico Mundial en Davos poco después de la medianoche.

Los dos aviones que se utilizan actualmente como Air Force One han estado en servicio durante casi cuatro décadas. Boeing ha estado trabajando en sus reemplazos, pero el programa ha enfrentado una serie de retrasos. Los aviones cuentan con una larga serie de modificaciones, con capacidades de supervivencia para una variedad de contingencias, incluido blindaje contra radiación y tecnología antimisiles. También incluyen una variedad de sistemas de comunicación para permitir que el presidente permanezca en contacto con el Ejército y emita órdenes desde cualquier lugar del mundo.

La familia gobernante de Qatar le regaló a Trump el año pasado un lujoso avión Boeing 747-8 jumbo para que fuera añadido a la flota del Air Force One, una medida que generó un gran escrutinio. La aeronave está siendo adaptada para cumplir con los requisitos de seguridad.

Leavitt bromeó con los reporteros a bordo del Air Force One la noche del martes, diciendo que un jet qatarí sonaba “mucho mejor” en este momento.

En febrero pasado, un avión de la Fuerza Aérea que transportaba al secretario de Estado Marco Rubio en un viaje rumbo a Alemania tuvo que regresar a Washington debido a un problema mecánico. En octubre, una aeronave militar en la que viajaba el secretario de Defensa Pete Hegseth tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas.