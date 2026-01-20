El presidente Donald Trump sugirió este martes que podría emitir los cheques de $2,000 a los estadounidenses sin aprobación del Congreso, reportó la revista Forbes.

Legisladores de su mismo partido han refutado esto anteriormente, señalando que se tendría que aprobar la repartición de estos incentivos, cuyos fondos provienen de los aranceles.

“No creo que tengamos que recurrir al Congreso, pero ya lo averiguaremos”, opinó el mandatario ante preguntas de la prensa.

En una entrevista concedida a The New York Times el pasado 7 de enero, Trump señaló que los pagos podrían entregarse “hacia finales de año”, al asegurar que los ingresos por aranceles son “tan sustanciales” que permitirían realizar ese desembolso. La transcripción de la conversación fue publicada el 11 de enero.

Además de los cheques, Trump pretende pagar la deuda nacional con el dinero de los aranceles, que para el 9 de enero ascendía a $38.4 billones.

“Creo que podemos lograrlo sin el Congreso”, insistió cuando se le cuestionó si habrá un límite de ingresos para los cheques.