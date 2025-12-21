Mientras los ciudadanos esperan noticias sobre los $2,000 que el presidente estadounidense Donald J. Trump prometió enviar como “dividendo” por los aranceles, varios congresistas han dejado clara su posición sobre el envío de este pago.

Trump anunció la medida el pasado mes de noviembre a través de su red social Truth Social, donde además aseguró que quienes se oponen a los aranceles “son tontos”.

Tras más de un mes del anuncio, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, se mostró cauteloso al hablar de la medida y advirtió que cualquier cheque de este tipo requeriría la aprobación del Congreso de Estados Unidos.

Por su parte, Trump ha indicado que el supuesto cheque llegaría a las cuentas de los estadounidenses en algún momento de 2026, aunque no ha mencionado cómo se coordinaría con el Congreso para su aprobación.

El Congreso actualmente tiene mayoría republicana en ambas cámaras, un bloque que generalmente muestra reticencia al gasto público adicional. Al respecto, el senador Ron Johnson (R‑Wisconsin) aseguró en declaraciones a Fox News que el déficit anual de casi 2 billones de dólares hace improbable que apoye un cheque de $2,000.

“Si estamos obteniendo ingresos a través de los aranceles, deberían aplicarse a reducir el déficit, no solo a entregar pagos en efectivo a los estadounidenses”, dijo Johnson.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, afirmó en declaraciones citadas por el Washington Examiner que no está claro si el Congreso aprobaría una medida como esta, aunque tampoco la descartó, señalando que requeriría un “debate intenso entre legisladores”.

Mientras tanto, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, se ha centrado en cuestionar los aranceles y sus efectos sobre los consumidores, y en un llamado a Trump para que cambie de rumbo en torno a las tarifas, aunque no se ha expresado particularmente sobre los cheques.

Aunque el presidente ha asegurado que los pagos llegarán en 2026, hasta el momento no se ha anunciado ninguna medida concreta ni aprobación del Congreso que respalde la entrega de los cheques.