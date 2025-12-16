Miami. Al menos 20 personas relacionadas fueron arrestadas en Miami en un operativo conjunto de la Policía local y el FBI contra el narcotráfico, informó este martes el Departamento de Policía de Miami.

Los arrestos tuvieron lugar durante la madrugada en varias partes del condado de Miami-Dade, incluidos los barrios de Flagami, la Pequeña Habana o Coral Way, y se enmarcan una operación que las autoridades conocen como ‘El Primo’.

“Este operativo envía un mensaje claro e inequívoco: el narcotráfico y la violencia que lo acompaña no serán tolerados en Miami”, declaró el jefe de policía Manuel A. Morales, en un comunicado recogido por medios locales.

La Policía incautó más de 22 kilogramos de cocaína y más de 120,000 dólares durante la operación, además de armas y municiones.

Algunos de los arrestados eran considerados “acusados de alta prioridad” y estaban involucrados en un complot de asesinato a sueldo, de acuerdo con las autoridades.

“Estoy sumamente orgulloso de nuestros detectives de narcóticos de la Sección de Investigaciones Especiales y agradecido por las cientos de horas de trabajo incansable, a menudo encubierto, que llevaron al operativo seguro y exitoso de hoy”, sentenció Morales.