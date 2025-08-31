Miami. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó este sábado una orden ejecutiva que instruye a todos los departamentos de la ciudad a no colaborar con el Gobierno federal, adelantándose a una posible militarización de la urbe, con la que ha amenazado la administración Trump, para combatir el crimen.

“Hoy firmo una orden ejecutiva que lanzará la iniciativa ‘Protegiendo a Chicago’”, afirmó el alcalde demócrata en una rueda de prensa, en la que explicó que la medida ordena que “el Departamento de Policía de Chicago no colaborará con el personal militar en patrullas policiales o en la aplicación de la ley de inmigración civil”.

PUBLICIDAD

Johnson respondió así al posible despliegue militar en Chicago con el que amenazó recientemente el presidente estadounidense, Donald Trump, a imagen de lo que hizo recientemente en Washington D.C., también bajo una alcaldesa demócrata.

Esta estrategia, no obstante, podría venir acompañada de un aumento de las redadas contra migrantes indocumentados.

“No queremos ver tanques en nuestras calles. No queremos ver familias destrozadas. No queremos que las abuelas sean arrojadas a la parte trasera de furgonetas sin identificar. No queremos ver a los habitantes de Chicago sin hogar acosados o desaparecidos por agentes federales”, subrayó Johnson.

Y agregó que la orden instruye al Departamento de Leyes “a seguir todos y cada uno de los mecanismos legales para responsabilizar a esta administración por violar los derechos de Chicago”.

El alcalde indicó que esta medida se alinea con los intereses del gobernador de Illinois, el también demócrata J.B. Pritzker, y precisó que ha estado en contacto con compañeros demócratas de Los Ángeles para saber qué puede esperar Chicago.

Además de en la capital, el gobierno de Estados Unidos ya desplegó miles de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles durante el estallido de unas protestas contra las redadas migratorias el pasado junio.

Trump es “la mayor amenaza para nuestra democracia que jamás haya experimentado la historia de nuestro país”, sentenció Johnson en su alocución.