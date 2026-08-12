La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y su prometido, Riley Roberts, terminaron su relación y cancelaron su compromiso, según confirmó TMZ.

Ocasio-Cortez y Roberts, quienes se conocen desde que eran estudiantes en la Universidad de Boston, se separaron hace aproximadamente dos años.

La última imagen pública de la congresista y el profesional de mercadotecnia juntos se remonta a la Gala del Met de 2021, celebrada el 13 de septiembre de ese año.

Posteriormente, la pareja se comprometió en abril de 2022 en Puerto Rico, según confirmó Ocasio-Cortez el 19 de mayo de ese año.

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It’s true! Thank you all for the well wishes ☺️ https://t.co/i5cm9awN3S — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 19, 2022

Roberts apareció en el documental político Knock Down The House de 2018, en el que habló sobre su apoyo a la carrera política de Ocasio-Cortez.

La ruptura sale a relucir luego de que Ocasio-Cortez, de 36 años, comenzara a compartir públicamente su experiencia con el proceso de congelación de óvulos.

Ocasio-Cortez, una bartender nacida en el Bronx que representa partes de Queens y el Bronx en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se convirtió en una de las figuras más reconocidas del ala progresista del Partido Demócrata tras su victoria electoral de 2018.

Su madre nació en Puerto Rico y su padre, también de ascendencia puertorriqueña, es originario del Bronx.