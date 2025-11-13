Reducciones de vuelos en 40 aeropuertos importantes de Estados Unidos se mantendrán en 6% en lugar de subir al 10% para finales de semana, porque más controladores de tráfico aéreo se están presentando a trabajar, dijeron los funcionarios el miércoles.

El anuncio se hizo mientras el Congreso tomaba medidas para poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia. Poco después, el presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley de financiamiento del gobierno para terminar con el cierre.

Los recortes de vuelos se implementaron la semana pasada, ya que más controladores de tráfico aéreo faltaban al trabajo, citando estrés y la necesidad de asumir segundos empleos, dejando más torres de control y dependencias con personal insuficiente. Los controladores de tráfico aéreo perdieron dos cheques de pago durante el impasse.

El Departamento de Transporte dijo que la decisión de reducir vuelos se tomó con base en recomendaciones del equipo de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), tras una “rápida disminución” en las ausencias de controladores.

El límite del 6% se mantendrá mientras los funcionarios evalúan si el sistema de tráfico aéreo puede volver de manera segura a las operaciones normales, dijo el secretario de Transporte Sean Duffy, aunque no proporcionó un cronograma el miércoles.

“Si el equipo de seguridad de la FAA determina que las tendencias van en la dirección correcta, presentaremos un plan para reanudar las operaciones normales”, dijo Duffy en un comunicado.

Duffy y el administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijeron el miércoles que la seguridad sigue siendo su principal prioridad y que todas las decisiones se guiarán por datos.

Delta mostró un tono optimista sobre cuánto tiempo más continuarían las reducciones de vuelos, diciendo en un comunicado que la aerolínea esperaba devolver su “operación a plena capacidad en los próximos días”.

Desde que las restricciones entraron en vigor el viernes pasado, se han cancelado más de 10,100 vuelos, según el sitio de seguimiento FlightAware. La FAA originalmente planeaba aumentar los recortes de vuelos del 4 % al 10% en los 40 aeropuertos.

La FAA dijo que los datos de seguridad preocupantes mostraban que eran necesarias reducciones de vuelos para aliviar la presión sobre el sistema de aviación y ayudar a manejar la creciente escasez de personal en sus instalaciones de control de tráfico aéreo, a medida que las interrupciones de vuelos comenzaban a acumularse.

Duffy se ha negado a compartir los datos de seguridad específicos que motivaron los recortes de vuelos. Pero en una conferencia de prensa el martes en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, citó informes de aviones acercándose demasiado en el aire, más incursiones en pistas y preocupaciones de pilotos sobre las respuestas de los controladores.

La lista de la FAA de los 40 aeropuertos abarca más de dos docenas de estados e incluye grandes centros como Nueva York, Atlanta, Los Ángeles y Chicago. La orden requiere que todas las aerolíneas comerciales realicen recortes en esos aeropuertos.

Airlines for America, el grupo comercial de aerolíneas de Estados Unidos, publicó en redes sociales que estaba agradecido por el proyecto de ley de financiamiento. Dijo que reabrir el gobierno permitiría a las aerolíneas estadounidenses restaurar operaciones antes del feriado de Acción de Gracias, que será en aproximadamente dos semanas.

No está claro cuánto tiempo tomará estabilizar el sistema de aviación. Las restricciones de vuelos alteraron las operaciones de las aerolíneas en solo unos días. Muchos aviones fueron redirigidos y no están donde deberían. Airlines for America dijo el miércoles más temprano que habría efectos residuales durante varios días.

Eric Chaffee, profesor de Case Western Reserve que estudia gestión de riesgos, dice que las aerolíneas enfrentan obstáculos complejos, incluido reconstruir los horarios de vuelos que se planearon meses antes.

Los grupos comerciales de aerolíneas y hoteles habían instado más temprano el miércoles a la Cámara de Representantes a actuar rápidamente para poner fin al cierre, advirtiendo sobre el posible caos en los viajes durante las fiestas.

Los recortes de vuelos afectaron otros vuelos y tripulaciones, provocando más cancelaciones de las que inicialmente requería la FAA. El impacto se agravó por la escasez inesperada de controladores durante el fin de semana y el clima severo.

El director ejecutivo de la U.S. Travel Association dijo que los trabajadores federales esenciales, como los controladores de tráfico aéreo y el personal de la Transportation Security Administration (TSA), deben recibir su pago si “el Congreso alguna vez sigue este camino insensato nuevamente” y ocurre un cierre.

“Estados Unidos no puede permitirse otra crisis autoinfligida que amenace los sistemas de los que millones dependen todos los días”, dijo Geoff Freeman en un comunicado.