WASHINGTON. La Administración Federal de Aviación (FAA), anunció que reducirá el tráfico aéreo en un 10% en 40 mercados de “alto volumen” a partir de la mañana del viernes para mantener la seguridad durante el actual cierre del gobierno.

La agencia sufre de escasez de personal debido a que algunos controladores de tráfico aéreo, quienes están trabajando sin recibir pago, no se presentan a trabajar durante el cierre, lo que resulta en retrasos en todo el país.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, afirmó que la agencia no va a esperar a que surja un problema para actuar, y señaló que el cierre está causando presiones de personal y “no podemos ignorarlo”.

Relacionadas

  1. Siete muertos tras choque de un avión de UPS en aeropuerto de Kentucky

  2. Amenaza de bomba obliga a suspender vuelos en aeropuerto Ronald Reagan de Washington

  3. Continúan atrasos en aeropuertos tras peor fin de semana del cierre federal

  4. Cierre del gobierno federal entra en su sexta semana

Bedford y el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijeron que se reunirán más tarde con líderes de aerolíneas para determinar cómo implementar de manera segura la reducción.