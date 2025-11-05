Louisville, Kentucky. Un avión de carga de UPS se estrelló el martes y explotó en una enorme bola de fuego durante el despegue desde el centro global de aviación de la compañía en Louisville, Kentucky, matando al menos a siete personas e hiriendo a 11, informaron las autoridades.

El avión se estrelló alrededor de las 5:15 de la tarde mientras despegaba con destino a Honolulu desde el Worldport de UPS en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville.

En un video se pueden ver llamas que salen del ala izquierda del avión y una estela de humo. Posteriormente, la aeronave se eleva ligeramente del suelo antes de estrellarse y convertirse en una enorme bola de fuego. El video también mostró daños en partes del techo de un edificio ubicado al final de la pista.

Heartbreaking images coming out of Kentucky tonight.



Here’s an update from @FAANews

- UPS cargo flight 2976

- Crashed around 5:15 ET after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport en route to Honolulu

- The aircraft was a McDonnell Douglas MD-11.



Please… pic.twitter.com/yE1Brhv8cQ — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 4, 2025

Entre los 11 heridos algunos tenían lesiones “muy significativas”, comentó el gobernador de Kentucky, Andy Beshear.

“Cualquiera que haya visto las imágenes, el video, sabe lo violento que es este accidente”, manifestó.

Beshear dijo que no conocía el estado de los tres tripulantes del avión, un McDonnell Douglas MD-11 fabricado en 1991.

La mayor instalación de manejo de paquetes de UPS se encuentra en Louisville. El centro emplea a miles de trabajadores, realiza 300 vuelos diarios y clasifica más de 400,000 paquetes por hora.

“Todos conocemos a alguien que trabaja en UPS”, dijo Betsy Ruhe, miembro del concejo metropolitano de Louisville. “Y todos están enviando mensajes de texto a sus amigos, a su familia, tratando de asegurarse de que todos estén a salvo. Lamentablemente, algunos de esos mensajes quizá no recibirán respuesta. Mi corazón está con esas familias y esos amigos”.

UPS reconoció el accidente en un breve comunicado y dijo que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se encargaría de la investigación.

Mientras tanto, el aeropuerto fue cerrado y no se esperaba que reanudara operaciones hasta la mañana del miércoles.

“No sabemos cuánto tiempo tomará para que el lugar de los hechos sea seguro”, dijo el jefe de policía de Louisville, Paul Humphrey.

El gobernador dijo que un negocio, Kentucky Petroleum Recycling, parecía haber sido “golpeado bastante directamente”, y que una operación de autopartes cercana también se vio afectada.

Additional CCTV of the UPS Flight 2976 crash. People on the ground here were incredibly lucky. pic.twitter.com/QcyMGJrNhf — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) November 5, 2025

Un video tomado por Leirim Rodríguez muestra varias bolas de fuego explotando en el cielo en fila, seguidas de grandes nubes de humo negro. Rodríguez dijo a la AP que ella y su esposo simplemente estaban en el área en el momento de la explosión.

Tom Brooks Jr., quien dirige un negocio de reciclaje de metales en la misma calle, dijo que la magnitud del incidente “sacudió todo el lugar”.

Destyn Mitchell dijo que estaba trabajando como anfitriona en un restaurante Outback, a unos 15 minutos en coche del choque, cuando escuchó un fuerte estruendo. Había unas 20 personas en el restaurante.

“El ambiente en el restaurante estaba muy alterado”, dijo Mitchell. “Todos están realmente preocupados. Las personas que acababan de sentarse a comer se levantaron y se fueron en menos de 30 minutos y se llevaron su comida porque querían apresurarse para llegar a casa”.

Pablo Rojas, un abogado de aviación, dijo que, basándose en los videos, parecía que la aeronave estaba teniendo dificultades para ganar altitud mientras un incendio ardía en su lado izquierdo alrededor de uno de sus motores. Dada la gran cantidad de combustible que transportaba, una vez que el fuego comenzó en esa área, solo sería cuestión de tiempo antes de que hubiera una explosión o el fuego creciera rápidamente.

“Realmente el avión en sí casi actúa como una bomba debido a la cantidad de combustible”, dijo.

El aeropuerto de Louisville se ubica a tan sólo 10 minutos del centro de la ciudad, por donde atraviesa el río Ohio y marca los límites estatales con Indiana. Hay áreas residenciales, un parque acuático y museos en la zona.