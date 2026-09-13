La tendencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a rebautizar accidentes naturales para remarcar el dominio de su país, entre ellos el reciente cambio del fronterizo lago Ontario a lago América, evoca la manera en la que por años la nación ha reclamado como suyo el nombre de todo un continente.

En su primer día de regreso a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva para renombrar el golfo de México como golfo de América en una demostración de poder y presión política para “restaurar” los apelativos que “honran la grandeza” de EE.UU., aún cuando las aguas de la ensenada también bañan las costas de México y Cuba.

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En plena guerra comercial con Ottawa, el republicano ordenó también cambiar el lago Ontario, en la frontera con Canadá, a lago América, y jugó esta semana con la posibilidad de modificar el nombre del estado de Nuevo México a Nueva América, iniciativas con poco alcance fuera del territorio estadounidense.

¿Cómo nombrar a un experimento?

Aunque nació de la errónea atribución de su “descubrimiento” al explorador italiano Américo Vespucio, el continente que abarca desde Canadá, en el norte, hasta el extremo austral de Argentina y Chile es conocido como América, y la gran mayoría de sus habitantes se autodenominan americanos.

El nombre de Estados Unidos de América ya aparece en la Declaración de Independencia de las entonces Trece Colonias británicas, origen del “gran experimento de la democracia” que cumplió 250 años este julio.

“Como bien sabía la generación de (George) Washington, Estados Unidos no abarcaba la totalidad de las Américas. De ahí que utilizaran otros nombres: Estados Unidos, la República, la Unión”, explica el historiador y profesor Daniel Immerwahr en un artículo publicado en el medio independiente Mother Jones.

Immerwahr, autor de ‘Cómo esconder un imperio: Una historia del Gran Estados Unidos’, advierte que aunque algunos lo utilizaban, América no era el término universal y recuerda que Fredonia o Columbia fueron algunos de los nombres propuestos por intelectuales del siglo XIX para denominar al país.

Ínfulas imperiales

El profesor de la Northwestern University advierte que lo “que cambió la situación fue el salto de Estados Unidos hacia el colonialismo de ultramar”, con la adhesión de antiguos territorios españoles como Filipinas, Puerto Rico y Guam, junto a la llamada Samoa Americana y Hawái.

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El nombre que acabó imponiéndose durante esta expansión imperial fue el de América, que servía así para nombrar a una nación que ya no era solo “una república, no era una unión (término que sugiere una adhesión voluntaria) y englobaba tanto a colonias como estados”.

Si antes de 1898 Estados Unidos era el término más utilizado por los ciudadanos del país, después de arrebatar a España lo que quedaba de su imperio, líderes y oradores estadounidenses como el presidente Teddy Roosevelt comenzaron invariablemente a referirse a la nación como América, más a tono con sus aspiraciones expansionistas.

Hoy, esta denominación es usada casi exclusivamente por los estadounidenses a pesar de las protestas de gran parte de los habitantes del continente, quienes también se consideran americanos.

La doctrina ‘Donroe’ aplicada a los nombres

Durante su segundo mandato, Donald Trump ha impulsado lo que denomina la ‘doctrina Donroe’, su reinterpretación de la ‘doctrina Monroe’ con la que Estados Unidos justifica desde 1823 su hegemonía sobre las Américas.

Los cambios de nombre del golfo de América y el lago América solo se han hecho efectivos dentro del país en documentos oficiales y varias aplicaciones de mapas populares como las de Apple y Google, aunque estos solo aparecen cuando se hacen búsquedas dentro de EE.UU.

Horas después de haber sugerido rebautizar a Nuevo México como Nueva América, Trump compartió en su red Truth Social un mapa en el que las franjas rojas y blancas de la bandera estadounidense cubren México, el Caribe y Canadá, además de Groenlandia e Islandia.

Las acciones del presidente han servido de base a la parodia. Los creadores de la exitosa serie de comedia South Park, anunciaron que el show cambiará su nombre a South America, “inspirado por la valentía y el patriotismo de Apple y Google”, a propósito del estreno de su nueva temporada a mediados de septiembre.