Una gran cruz en llamas fue avistada el martes por la tarde en un parque de Chicago, y la policía investigaba cómo y por qué terminó allí.

Un video tomado por un automovilista muestra la cruz de madera envuelta en llamas de un naranja intenso, apoyada contra un árbol en Grant Park, una zona popular cerca del lago Michigan. El Departamento de Bomberos de Chicago confirmó que el objeto en llamas era una cruz y señaló que las autoridades apagaron el fuego.

La Policía de Chicago informó que no hubo reportes de heridos y que investiga el motivo y las circunstancias en torno al “objeto en llamas”.

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Keinika Carlton, de 43 años, regresaba a casa después de hacer mandados con su hija y su suegra cuando vieron la cruz ardiendo. Contó que sintió una combinación de conmoción, tristeza, asco y curiosidad.

“¿Esto es algo racial? ¿Esto es algo religioso?”, preguntó Carlton. “Como mujeres negras, por supuesto, nuestro primer pensamiento es racial, porque se sabe que las cruces en llamas se han usado como una táctica, un acto de violencia contra los afroestadounidenses en el sur”.

Carlton calculó que la cruz medía al menos 6 pies (1,83 metros) de altura. La experiencia era nueva para todas, incluida la suegra de Carlton, quien creció en Kentucky.

Carlton relató que, cuando redujeron la velocidad para grabar un video de las llamas, vio a su alrededor otros autos disminuyendo la marcha y a personas que caminaban cerca, mirando fijamente la cruz ardiendo.

Aunque el motivo detrás de la cruz en llamas no estaba claro de inmediato, las quemas de cruces en Estados Unidos históricamente se han considerado “símbolos de odio” que están “inextricablemente entrelazados con la historia del Ku Klux Klan”, según una decisión de 2003 de la Corte Suprema de Estados Unidos redactada por la fallecida jueza Sandra Day O’Connor.

Los magistrados dictaminaron que la Primera Enmienda permite prohibir las quemas de cruces solo cuando tienen la intención de intimidar, porque la acción “es una forma particularmente virulenta de intimidación”.

Alyna Carlton, de 22 años, dijo que nunca pensó que vería algo así en su vida.

“De verdad me abrió los ojos; me hizo darme cuenta de que no estoy tan lejos del pasado”.