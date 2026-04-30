Un hombre que las autoridades del condado de Polk en Florida identificaron como un pastor que ofrecía sus servicios como Santa Claus, fue arrestado durante una operación encubierta contra depredadores sexuales, que dejó el saldo de 19 personas acusadas, según informó NBC 8.

En conferencia de prensa, el alguacil del condado de Polk, Grady Judd, identificó al detenido como Thomas Allen Hicks, de 68 años, y quién según una declaración jurada, “se disfraza de Santa Claus cada año en los principales eventos navideños del condado”, afirma la declaración jurada.

Se explicó que como parte de la operación encubierta, un agente de la Policía se hizo pasar por un “traficante de personas” y publicó un anuncio ofreciendo a su hija adolescente para servicios sexuales comerciales. Según una declaración jurada, Hicks respondió al anuncio, tras lo que el encubierto le comunicó a que la chica del anuncio solo tenía 13 años. A pesar de esto, el hombre se manifestó interesado.

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Al día siguiente, Hicks se comunicó nuevamente con el agente encubierto desde el estacionamiento de un negocio en la ciudad de Lakeland, cerca de donde el uniformado le habría indicado que vivía. Oficiales de la Oficina del Alguacil de Polk acudieron al encuentro y arrestaron a Hicks en el lugar.

De acuerdo con las autoridades, Hicks acordó con el agente un encuentro sexual de una hora de duración con la menor, por la cantidad de $200 dólares. Al momento del arresto, a “Santa” le ocuoaron la cantidad de $382 en efectivo.

Alegadamente, al ser interrogado, Hicks admitió que había visto el anuncio en un sitio web de prostitución conocido y que sabía que se trataba de una menor de 13 años.

En un video publicado en redes sociales, Judd le dejó saber a los niños que conversó con el verdadero Santa tras el arresto de Hicks, y que éste se mostró agradecido con el trabajo de los uniformados. “Yo hablé con el verdadero Santa Claus hoy y está molesto. Solo quiero dejarles saber que Santa Claus me dijo ‘personas como estas dañan mi reputación. Yo paso todo el año alrededor del mundo entregando regalos a pequeños niños y niñas maravillosos. Jefe, estoy agradecido de que lo haya atrapado’... Nosotros arrestamos a Santa Claus. Ahora, quiero que todos los niños que a lo mejor están viendo esto entiendan que éste no es el verdadero Santa Claus”, manifestó el alguacil.

El director de comunicaciones de la ciudad de Lakeland confirmó a NBC 8 que Hicks fue contratado como proveedor externo por la ciudad de Lakeland en varias ocasiones para eventos festivos. Se informó también que Hicks fue pastor de la Primera Iglesia Alianza de Lakeland en 2009.

Contra el hombre se radicaron cargos relacionados con la trata de personas.