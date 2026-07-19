Los hermanos Andrew y Tristan Tate, influencers, fueron arrestados el sábado en Miami por las autoridades federales, según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Brady McCarron, portavoz del Servicio de Alguaciles, declaró a The Associated Press que la orden de arresto se mantuvo bajo secreto de sumario.

La fiscalía británica anunció el sábado por la noche que solicitaba la extradición de los hermanos por cargos de violación y trata de personas con fines sexuales. Los delitos habrían ocurrido entre julio de 2010 y agosto de 2017, según un comunicado del Servicio de la Fiscalía de la Corona.

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Los hermanos, defensores de la hipermasculinidad y con millones de seguidores en redes sociales, poseen doble nacionalidad estadounidense y británica y se mudaron a Rumania en 2016. Fueron arrestados allí en 2022, acusados de participar en planes para atraer mujeres con fines de explotación sexual. Negaron las acusaciones y el caso no prosperó debido a irregularidades legales y procesales. Los exboxeadores profesionales han cosechado una gran cantidad de seguidores, especialmente jóvenes, al proclamar un estilo de vida lujoso y una misoginia descarada.

Los cargos pendientes en el Reino Unido acusan a los hermanos de abusar de mujeres entre 2012 y 2015 en una zona al norte de Londres, donde crecieron. Sus abogados han declarado que niegan las acusaciones.