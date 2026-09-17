El FBI confirmó la captura de Emylee Thai, empresaria de origen vietnamita y dueña de un laboratorio en el área de Houston, Texas, que figuraba en la lista de “Los estafadores más buscados” de la agencia.

El director del FBI, Kash Patel, anunció el lunes 14 de septiembre que la mujer fue localizada en Vietnam, país donde había ingresado en 2023 utilizando una identidad falsa y donde permaneció oculta hasta el fin de semana, durante el que fue detenida con apoyo de autoridades internacionales.

Thai fue acusada formalmente en julio de 2022 de conspiración para cometer fraude en la atención médica, conspiración para defraudar al gobierno estadounidense y pago de sobornos vinculados a un programa federal de salud.

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¿Quién es Emylee Thai, mujer capturada en Vietnam?

La empresaria tiene 41 años y nació el 27 de agosto de 1984 en Vietnam. Antes de convertirse en fugitiva, era dueña y operadora de un laboratorio de análisis clínicos en el área de Houston, Texas, desde donde —según la Fiscalía federal— construyó un esquema de facturación fraudulenta a Medicare que se extendió entre 2019 y 2022.

Esa estructura, según los investigadores, le permitió escalar el fraude a decenas de miles de casos sin necesidad de contacto directo con las víctimas, hasta que se convirtió en una de las seis personas más buscadas y capturadas en los últimos tres meses por el FBI.

La organización federal indicó que la mujer se hacía llamar bajo tres alias distintos: Kelsey Tan, Thu Anh Thai y Kimberly Le-Thai. Estos nombres los habría utilizado para moverse y ocultar su identidad tanto dentro de Estados Unidos como en el exterior luego de su fuga en 2022.

¿Cómo actuó Thai para defraudar al sistema médico de Estados Unidos?

Según la acusación, entre 2019 y 2022 contrató a empresas de marketing e intermediarios para que le enviaran órdenes médicas firmadas y muestras de ADN de beneficiarios de Medicare —plan que cubre principalmente a personas mayores de 65 años—, a cambio de un porcentaje de los reembolsos que el laboratorio cobraba al programa federal.

Las pruebas genéticas que su laboratorio facturaba, por las que se llegaba a pagar varios miles de dólares por paciente, no eran médicamente necesarias y en muchos casos nunca se usaron para tratar a los beneficiarios.

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En total, el laboratorio habría facturado unos 142 millones de dólares, de los cuales Medicare pagó aproximadamente 95 millones, de acuerdo con la investigación.

La fuga y la búsqueda internacional

Tras su primer arresto en julio de 2022, Thai quedó en libertad bajo fianza con la condición de portar un dispositivo de monitoreo de ubicación. El 8 de diciembre de ese año, el aparato dejó de funcionar y las autoridades perdieron su rastro. Al día siguiente se emitió una orden de captura, pues se logró confirmar que había huido del país en un avión privado.

Posteriormente, en julio de 2023, se le sumaron los cargos por destrucción y alteración de registros en el marco de la investigación. El FBI llegó a ofrecer hasta 150,000 dólares de recompensa por datos que permitieran su arresto.

Ahora, ya en manos de las autoridades, su caso se tramita en el Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, y deberá regresar a Estados Unidos para enfrentar el proceso judicial.