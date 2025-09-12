Arriban a Arizona los restos de Charlie Kirk
El féretro del activista pro Trump fue escoltado por el vicepresidente JD Vance a bordo del Air Force Two.
PHOENIX. El féretro de Charlie Kirk llegó el jueves a su estado natal, Arizona, a bordo del Air Force Two, mientras el vicepresidente JD Vance honraba al activista conservador con un último vuelo.
La esposa de Vance, Usha, bajó del avión junto a la viuda de Kirk, Erika. Ambas mujeres vestían de negro y llevaban gafas de sol. El vicepresidente iba unos pasos detrás, vestido con un traje oscuro.
El Air Force Two llegó a Phoenix tras un breve vuelo desde Salt Lake City, a unos 64 kilómetros de Orem (Utah), donde Kirk fue asesinado mientras daba una charla en la Universidad del Valle de Utah.
Vance ayudó a llevar el ataúd de Kirk junto con un grupo de militares uniformados mientras lo subían al avión.
El miércoles por la noche, Vance escribió en las redes sociales que su relación con Kirk comenzó hace varios años, después de que este apareciera en el programa de Tucker Carlson en Fox News. Kirk se acercó para felicitarlo, “y ese momento de amabilidad dio inicio a una amistad”.
El año pasado, Kirk abogó por que Vance fuera la elección de Donald Trump para la vicepresidencia y se interesaba con frecuencia por su familia. Vance lo describió como “un verdadero amigo”.
Kirk era cofundador y director ejecutivo de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, con sede en Phoenix.