Washington. El presidente Donald Trump dijo este jueves estar “realmente preocupado” por Estados Unidos a raíz del asesinato del activista conservador Charlie Kirk acaecido en la víspera en Utah.

"Estoy realmente preocupado por nuestro país. Tenemos un gran país, pero tenemos un grupo de lunáticos de la izquierda radical, absolutamente lunáticos, y vamos a resolver ese problema", dijo hoy Trump en el exterior de la Casa Blanca antes de partir a Nueva York, donde tiene previsto pasar el fin de semana.

El republicano ya acusó en la víspera a la retórica de “la izquierda radical” de ser directamente responsable del “terrorismo” que está detrás del asesinato de Kirk.

22 Fotos El activista estaba hablando en un debate cuando un tirador disparó desde un techo.

Al ser preguntado sobre si tenía información que apunte a la motivación del asesino, al que calificó de “auténtico animal”, indicó que sí la tiene, pero que la compartirá más tarde.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de Estados Unidos, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado la Universidad Utah Valley (UVU) en la localidad de Orem.

Trump dijo hoy también que ha hablado con la viuda del activista, Erica Kirk, de la que dijo que “está devastada”, y afirmó que los equipos de investigación “están haciendo grandes progresos” para detener al asesino de Kirk, que permanece a la fuga.