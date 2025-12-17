BROOKLINE, Massachusetts. Un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) recibió un disparo mortal en su domicilio cerca de Boston, y las autoridades anunciaron el martes que iniciaron una investigación por homicidio.

Nuno F.G. Loureiro, profesor de física, ciencias nucleares e ingeniería de 47 años, recibió un disparo el lunes por la noche en su domicilio en Brookline, Massachusetts. Falleció en un hospital local el martes, según informó la Fiscalía del Distrito de Norfolk en un comunicado.

La fiscalía indicó que hasta la tarde del martes no se había detenido a ningún sospechoso y que la investigación seguía en curso.

Loureiro, quien se incorporó al MIT en 2016, fue nombrado el año pasado para dirigir el Centro de Ciencias del Plasma y Fusión del MIT, donde esperaba impulsar la tecnología de energías limpias. El centro, uno de los laboratorios más grandes del MIT, contaba con más de 250 personas trabajando en siete edificios cuando asumió el cargo. Loureiro era de Portugal, donde realizó sus estudios universitarios antes de obtener un doctorado en Londres, según el MIT. Fue investigador en un instituto de fusión nuclear en Lisboa antes de unirse al MIT, según el instituto.

“Se destacó como mentor, amigo, profesor, colega y líder, y fue universalmente admirado por su forma de ser elocuente y compasiva”, declaró Dennis Whyte, profesor de ingeniería que anteriormente dirigió el Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT, a una publicación del campus.

La investigación del homicidio en Brookline se produce mientras la policía de Providence, Rhode Island, a unos 80 kilómetros de distancia, continúa la búsqueda del pistolero que mató a dos estudiantes e hirió a otros nueve en la Universidad de Brown el sábado.

Una estudiante de 22 años de la Universidad de Boston, que vive cerca del apartamento de Loureiro en Brookline, declaró a The Boston Globe que escuchó tres ruidos fuertes el lunes por la noche y temió que fueran disparos. “Nunca había oído nada tan fuerte, así que asumí que eran disparos”, declaró Liv Schachner. Es difícil de comprender. Parece que sigue sucediendo.

Algunos estudiantes de Loureiro visitaron su casa, un apartamento en un edificio de ladrillo de tres plantas, el martes por la tarde para presentar sus respetos, informó el Globe.

El embajador de Estados Unidos en Portugal, John J. Arrigo, expresó sus condolencias en una publicación en línea que lo homenajeaba por su liderazgo y sus contribuciones a la ciencia.

“No es exagerado decir que el MIT es el lugar donde se encuentran soluciones a los mayores problemas de la humanidad”, dijo Loureiro cuando fue nombrado director del laboratorio de ciencias del plasma el año pasado. “La energía de fusión cambiará el curso de la historia de la humanidad”.